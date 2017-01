Galaxy S7 Edge: Nutzer klagen über pinkfarbene Linie auf dem Display

Immer mehr Besitzer eines Galaxy S7 Edge berichten auf sozialen Netzwerken wie Twitter von einem Anzeigefehler: Es handelt sich dabei um eine pinkfarbene Linie, die von oben nach unten über die rechte Seite des Bildschirms verläuft, wie Android Authority meldet.

Eine genaue Ursache ist bislang offenbar unklar. Zwar lasse sich nicht ausschließen, dass der Bildfehler durch äußere Einflüsse wie Stürze oder Feuchtigkeit verursacht wird, doch sei das Problem bei manchen Nutzern spontan aufgetreten. Ein Thread zu den pinkfarbenen Linien existiert auch bereits in Samsungs Support-Forum. Hier erklärt ein Moderator, dass Betroffene Ihre Garantie geltend machen sollen.

Angeblicher Workaround über Test-Menü

Ob das Galaxy S7 Edge repariert wird, entscheide aber der Techniker – so lange Wasser und Fallschaden als Ursache ausgeschlossen werden kann. In dem Fall ist es offenbar eigenes Verschulden. Zwar berichtet Softpedia über die pinken Streifen, es handle sich um "ein Hardware-Problem, das nicht durch Software gefixt werden kann", doch will Myce eine Lösung gefunden haben: Dafür ruft Ihr zunächst das Test-Menü auf, indem Ihr in der Telefon-App die Zeichenfolge "*#0*#" (ohne Anführungsstriche) eingebt – wählen nicht nötig.

Im dadurch geöffneten Menü befinden sich ganz oben drei Buttons mit der Aufschrift "Rot", "Grün" und "Blau". Drückt Sie, um die jeweilige Pixelfarbe zurückzusetzen. Theoretisch soll dies das Problem mit dem pinkfarbenen Streifen beheben. Falls das nicht beim ersten Mal klappt, helfe es, den Vorgang häufiger zu wiederholen. Wie ist das bei Euch? Ist auch Euer Galaxy S7 Edge von dem Problem betroffen und hat der Lösungsvorschlag bei Euch geholfen? Lasst es uns doch in den Kommentaren wissen.