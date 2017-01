Galaxy S7 Edge: Version in Blue Coral soll bald nach Deutschland kommen

Samsung macht blau: Das Galaxy S7 Edge soll bald auch in Deutschland in der Farbe Blue Coral erhältlich sein, nachdem das Modell bereits Anfang November 2016 offiziell vorgestellt wurde. In einem unserer Nachbarländer steht die Variante schon in Kürze zur Verfügung, wie SamMobile berichtet.

Demnach ist das Galaxy S7 Edge in Blue Coral auf der offiziellen Samsung-Webseite für die Niederlande bereits gelistet. Es liege deshalb nahe, dass auch die benachbarten europäischen Länder in Kürze mit der neuen Farbe rechnen können – also auch Deutschland. Womöglich zielt Samsung mit dem Blue Coral-Modell auch auf Interessenten des Galaxy Note 7 ab, erschien das Phablet doch in einigen Ländern ebenfalls in dieser Farbe.

Release-Datum nicht bekannt

Wann die Blue Coral-Edition genau erhältlich sein wird, ist offenbar noch nicht publik. Auch auf der niederländischen Samsung-Webseite ist die Variante aktuell mit "In Kürze verfügbar" gekennzeichnet. Auch ein Preis ist noch nicht vorhanden; für das Galaxy S7 Edge in anderen Farben müssen Niederländer allerdings 799 Euro berappen – sofern sie direkt beim Hersteller kaufen wollen.

Derweil soll der Rollout von Android Nougat für das Galaxy S7 Edge auch in Deutschland schon in Kürze beginnen. Für einige Nutzer in Europa stehe die finale Aktualisierung sogar schon zur Verfügung. Es ist also durchaus möglich, dass die Blue Coral-Variante zum Release hierzulande gleich ab Werk mit der neuen Firmware-Version ausgeliefert wird. Womöglich gibt Samsung in Kürze eine Pressemitteilung heraus, die Klarheit in dieser Angelegenheit verschafft.