Galaxy S7 erhält Sicherheitsupdate für Juli

Samsung stattet das nächste Smartphone mit dem Sicherheitsupdate für Juli 2018 aus: Aktuell ist das Samsung Galaxy S7 an der Reihe, wie SamMobile berichtet. Noch etwas gedulden müssen sich dagegen offenbar die Besitzer des Galaxy S7 edge.

Die Aktualisierung für das Samsung Galaxy S7 soll derzeit in den Niederlanden ausrollen. In Kürze dürfte das Update auch Nutzer in Deutschland erreichen. Das Smartphone sollte euch dann automatisch darüber informieren. Ihr könnt aber auch in den Einstellungen selbst danach Ausschau halten und den Download von dort aus initiieren. Nach der Aktualisierung lautet die Build-Nummer eurer Firmware "G930FXXU2ERG2".

Keine neuen Features

Zusätzliche Features führt sie allerdings nicht ein. Da sie den aktuellen Android-Sicherheitspatch auf euer Samsung Galaxy S7 bringt, solltet ihr das Update dennoch auf jeden Fall installieren. Der letzte für das Gerät verfügbare, stammt noch aus dem April 2018. Wie immer adressiert er auch dieses Mal generelle Schwachstellen im Android-Betriebssystem und einige, die speziell das Galaxy S7 betreffen.

Android 8.0 Oreo hat das S7 bereits im Mai erhalten. Ursprünglich hatte Samsung diese Version von Googles mobilem Betriebssystem bereits im April ausgerollt – gemeinsam mit dem letzten Sicherheitsupdate. Aufgrund technischer Probleme sah sich das Unternehmen jedoch gezwungen den ersten Rollout vorzeitig zu beenden. Das Sicherheitsupdate für Juli dürfte deutlich kleiner ausfallen. Trotzdem empfehlen wir euch für den Download eine WLAN-Verbindung.