Galaxy S7: Kostenloses Game-Pack nur noch im Januar verfügbar

Gratis-Beigaben für Nutzer eines Galaxy S7: Noch bis Ende Januar 2017 habt Ihr die Möglichkeit, Euch ein Game-Pack mit mehreren Titeln kostenlos zu sichern, wie Samsung über Twitter bekannt gibt. Ihr müsst dafür lediglich im Besitz des Samsung-Vorzeigemodells von 2016 sein. Bei den Titeln handelt es sich allerdings ausschließlich um Free2Play-Spiele.

Demnach soll Euch das Game-Pack für die 14 enthaltenen Spiele mit In-Game-Goodies versorgen, die sonst womöglich nur durch Mikrotransaktionen gekauft werden können. Unter den gelisteten Free2Play-Titeln sind auch bekanntere Spiele zu finden: zum Beispiel Blizzards digitales Trading-Card-Game "Hearthstone". Nutzer eines Galaxy S7 bekommen für diese App ganze drei Karten-Pakete kostenlos, wie Samsung auf der offiziellen Webseite beschreibt.

Kleines Startkapital

Auch bei den anderen gelisteten Spielen fällt die Belohnung nicht größer aus: Für "Empire: Four Kingdoms" erhalten Galaxy S7-Besitzer In-Game-Währung in unbekannter Höhe, bei "Star Wars: Galaxy of Heroes" ist lediglich von einem speziellen "Samsung Preis" die Rede. Offenbar stattet Euch das Game-Pack also eher mit kleineren Boni aus, die als Startkapital für das jeweilige Spiel fungieren.

Das Game-Pack findet Ihr im Google Play Store. Für den Download der einzelnen Spiele fallen keine Kosten an. Solltet Ihr ein Galaxy S7 besitzen und mit dem Gedanken gespielt haben, Euch einen der Titel genauer anzusehen, ist bis Ende Januar 2017 zumindest der richtige Zeitpunkt. Ob Ihr danach weiter Zeit oder Geld durch Mikrotransaktionen in die jeweilige App investiert, ist Euch überlassen. Ob der Vorteil auch für Besitzer des Galaxy S7 Edge gilt, wird von Samsung nicht erwähnt – es ist aber sehr wahrscheinlich.