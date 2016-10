Galaxy S7 mit Android 7.0 Nougat wird bereits getestet

Google hat Android 7.0 Nougat freigegeben und die Smartphone-Hersteller arbeiten fleißig daran, die Software für ihre Geräte anzupassen. Das Samsung Galaxy S7 dürfte zu den ersten Geräten des koreanischen Herstellers gehören, die das Update bekommen. Einen neuen Hinweis darauf liefert der Eintrag in der Datenbank des Benchmarks GFXBench.

Der Eintrag gehört eindeutig zur internationalen Variante des Galaxy S7, die auch in Deutschland verkauft wird. Das spannende am Datenblatt ist aber der Vermerk für das installierte Betriebssystem. Demzufolge soll das Premium-Gerät bereits mit Android 7.0 Nougat laufen. Samsung testet also offenbar fleißig weiter das Zusammenspiel des Smartphones mit der frischen Software von Google.

Wann kommt es nach Deutschland?

Für gewöhnlich ist es ein gutes Zeichen, wenn Testgeräte wie in diesem Fall das Galaxy S7 mit einer neuen Software in einem Benchmark auftauchen. Nicht selten folgt schon wenig später der offizielle Release – und schließlich handelt es sich nicht um die erste Sichtung eines solchen Test-Smartphones von Samsung. Schon vor etwa zwei Wochen waren ein S7 und ein Galaxy S7 Edge mit dem neuesten Android-System in der GeekBench-Datenbank aufgetaucht.

Sollte Samsung wirklich schon bald das Update auf Android 7.0 Nougat für das Galaxy S7 und das Galaxy S7 Edge veröffentlichen, stellt sich aber weiter die Frage, wann die Software auch hierzulande verfügbar ist. Nicht selten testet der koreanische Hersteller seine Updates erst in einer Region, wo sie nur einer begrenzten Zahl an Nutzern zur Verfügung gestellt wird. Der echte Release startet dann meist in Südkorea, während andere Länder später folgen. Beim Galaxy S6 traf das Update auf Android Marshmallow erst im Februar 2016 auf den ersten Exemplaren in Deutschland ein. Wir werden sehen, ob Samsung den Vorgang mit Android Nougat beschleunigen kann.