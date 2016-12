Galaxy S7: "Sichere Ordner"-Feature könnte für Android Nougat kommen

Neues Sicherheits-Feature für das Galaxy S7 erwartet: Mit dem Galaxy Note 7 hat Samsung den sogenannten "sicheren Ordner" eingeführt. Das vorzeitige Ende des Phablets muss aber nicht auch das Ende dieser Funktion bedeuten, die mit dem Update auf Android Nougat auf dem aktuellen Vorzeigemodell Einzug halten könnte.

Sichere Ordner waren ein praktisches Feature des Galaxy Note 7: So konnten Nutzer persönliche Daten wie Bilder, Videos, PDFs und Dokumente in einem verschlüsselten Ordner ablegen, der durch den Fingerabdrucksensor oder den Irisscanner gesichert wurde. Samsung soll nun in Erwägung ziehen, dieses Feature für das Galaxy S7 und S7 Edge zur Verfügung zu stellen, wie SamMobile berichtet.

Anpassungen notwendig

Demnach plant Samsung, die sicheren Ordner unter Umständen als Download für das Galaxy S7 und S7 Edge anzubieten. Voraussetzung sei, dass auf dem Smartphone Android Nougat als Betriebssystem installiert ist. Sollte der Plan umgesetzt werden, wird das Feature voraussichtlich über den Galaxy Apps-Store angeboten werden. Ein mögliches Datum für den Release hat Samsung noch nicht genannt – verständlich, da das S7 zum Beispiel nicht über einen Irisscanner verfügt und die Software entsprechend angepasst werden müsste.

Wann Samsung das Update auf Android Nougat für das Galaxy S7 und das S7 Edge ausrollen wird, ist derweil noch nicht bekannt. Erst kürzlich gab es das Gerücht, dass Samsung die Version 7.0 überspringen will – und die Smartphones direkt mit Android 7.1.1 ausstattet. Eine Änderung könnte die Benutzeroberfläche betreffen: Angeblich will Samsung mit der Aktualisierung den Wechsel vom TouchWiz UI hin zur "Samsung Experience" vollziehen. Ob sich dahinter mehr als nur ein neuer Name verbirgt, wird sich wohl erst herausstellen, wenn die neue Software verfügbar ist.