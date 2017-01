Galaxy S7 und S7 Edge: Android Nougat-Update trifft bei ersten Nutzern ein

Der Startschuss ist gefallen: Obwohl Samsung erst ab dem 17. Januar 2017 das Update auf Android Nougat für sein Galaxy S7 und das Galaxy S7 Edge verteilen wollte, trifft die Software nun bereits bei den ersten Nutzern ein. Zwar gab es Anfang des Jahres schon einen begrenzten Soak-Test, doch handelt es sich nun offenbar um einen breiteren Release.

Ob die Benachrichtigung für das Update womöglich dennoch nur auf solchen Geräten angezeigt wird, auf denen zuvor bereits die Beta-Version des Betriebssystems installiert war, ist zur Zeit nicht klar. Samsung hat in jedem Fall bereits fünf Tage vor dem angekündigten Starttermin mit der Verteilung der Aktualisierung für das Galaxy S7 und das Galaxy S7 Edge begonnen, wie SamMobile berichtet.

Kein Android 7.1.1

Wie erwartet handelt es sich bei dem Firmware-Update für das Galaxy S7 und das S7 Edge um die Android-Version 7.0, auch wenn einige Nutzer vielleicht schon auf Android 7.1.1 Nougat gehofft hatten. Der im Download enthaltene Google Sicherheitspatch ist dafür aber auf dem allerneusten Stand und auf den 1. Januar 2017 datiert. Zudem sind mehrere Features, die eigentlich zum Umfang der Android-Version 7.1.1 zählen bereits im Update für die beiden Spitzen-Smartphones von Samsung enthalten.

Genaueres darüber, was Euch mit dem Android Nougat-Update für das Galaxy S7 und das S7 Edge erwartet, könnt Ihr auch bereits in der neuen Version des Benutzerhandbuchs von Samsung nachlesen. Wie üblich erfolgt der Rollout der aktualisierten Firmware nicht weltweit auf einen Schlag, sondern in Wellen, so dass nach und nach mehr Nutzer eine Benachrichtigung für den verfügbaren Download erhalten sollten. Auch kann die Wartezeit bis zum Eintreffen der Benachrichtigung von der Region und davon abhängig sein, ob Ihr ein Gerät mit Mobilfunkanbieter-Branding besitzt.