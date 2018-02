Galaxy S7 und S7 edge erhalten Sicherheitsupdate für Februar

Samsung hat das Sicherheitsupdate für Februar 2018 für zwei weitere Smartphones veröffentlicht: Erste Nutzer des Galaxy S7 und das Galaxy S7 edge erhalten zurzeit Benachrichtigungen über die Verfügbarkeit der Software und können mit dem Download beginnen.

Hierzulande scheint Samsung zwar noch nicht mit der Verteilung der frischen Software begonnen zu haben. SamMobile zufolge ist dies aber bereits in Panama, Bolivien, Trinidad und Tobago sowie in Kolumbien der Fall. Angesichts der Erfahrung, die Samsungs Entwickler sowie Mobilfunkanbieter mittlerweile mit Sicherheitsupdates für die beiden Premium-Geräte von 2016 gesammelt haben, sollte es nicht mehr allzu lange dauern, bis Samsung das Update auch in Deutschland anbietet.

Updates kommen auch nach zwei Jahren regelmäßig

Obwohl das Galaxy S7 und das Galaxy S7 edge bereits knapp zwei Jahre alt sind, erscheinen die von Google herausgegebenen und von Samsung erweiterten Sicherheitsupdates noch regelmäßig und ohne große Verzögerung. Selbst für das Galaxy Note 8, das gerade einmal ein halbes Jahr alt ist, steht die Aktualisierung mit den Verbesserungen von Februar 2018 erst seit wenigen Tagen bereit.

Wie immer gilt, dass ihr das Sicherheitsupdate nach Möglichkeit installiert, sobald ihr die Möglichkeit dazu habt. Wie Samsung auf seiner Mobile-Security-Webseite berichtet, schließt der Patch für Februar 2018 fünf kritische Sicherheitslücken innerhalb von Android und zahlreiche weitere, die als schwer, moderat oder schwach eingestuft sind. Zudem werden 16 Sicherheitslücken innerhalb von Samsungs eigener Software mit dem Update behoben.