Galaxy S7 und S7 Edge erhalten Sicherheitsupdate für November

Es hat eine Weile gedauert, doch nun sollen das Galaxy S7 und das Galaxy S7 Edge auch in Deutschland das Sicherheitsupdate für November 2017 erhalten. Android Oreo bringt es zwar nicht auf die Geräte, dafür werden aber mehrere Angriffspunkte beseitigt.

Der Rollout des November-Updates soll bereits gestartet sein, schreibt ZDNet. Demnach handelt es sich um einen größeren Sprung: Zuletzt haben das Galaxy S7 und das Galaxy S7 Edge offenbar nur die entsprechende Aktualisierung für den August erhalten. Den Patch im September und den im Oktober hat Samsung demnach übersprungen. Das Update ist also längst überfällig.

Wichtiges Update

Mit dem Sicherheitsupdate für November werden etliche Sicherheitslücken geschlossen, von denen einige als kritisch gelten. Unter anderem sei ohne den Patch die Installation von Malware aus der Ferne, das Einschleusen und Ausführen von Schadcode oder das Umgehen von Sicherheitsfunktionen möglich. Neben generellen Android-Schwachstellen adressiert der Patch aber auch einige Samsung-spezifische Probleme. Genauere Details hierzu findet ihr auf Samsungs Webseite.

Sofern euch das Galaxy S7 beziehungsweise das Galaxy S7 Edge das Update noch nicht direkt via Benachrichtigung angeboten wird, solltet ihr in den Einstellungen nachsehen. Dort findet ihr unter den "Geräteinformationen" den Punkt "Updates manuell herunterladen". Sofern die Aktualisierung zum Download bereitsteht, könnt ihr sie nun downloaden und installieren. Achtet dabei wie immer auf eine aktive WLAN-Verbindung, denn das Update könnte euer Datenvolumen spürbar belasten. Die Aktualisierung selbst führt ihr im Idealfall durch, während euer Smartphone an den Strom angeschlossen ist.