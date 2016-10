Galaxy S7 und S7 Edge erhalten Update für Always On-Display

Das Always On-Display des Galaxy S7 und S7 Edge erhält ein Update

Update für Always On-Display: Das Galaxy S7 und S7 Edge erhalten derzeit offenbar neue Features für die Energiespar-Anzeige. Wie PhoneArena berichtet, hat ein Leser die Aktualisierung bereits erhalten. Unter anderem bringt der Download einen neuen Kalender auf das Flaggschiff-Duo.

Das neue Kalender-Design ersetzt dabei die zwei zuvor verfügbaren Varianten. Wem die bisherige Anzeige gefällt, muss sich also anscheinend auf eine Umstellung gefasst machen. Optional sind hingegen neue Darstellungsmöglichkeiten für die Uhr. Hier könnt Ihr eine eigene Signatur in beliebiger Farbe oder Schriftarthinzufügen oder ein beliebiges Bild. Gleichzeitig kann die Anzeige auf einem S-View- oder Tastatur-Cover gespiegelt werden, sofern vorhanden.

Always On-Display verbraucht noch weniger Akku

Als Energiespar-Feature konzipiert, haben die Entwickler von Samsung das Always On-Display anscheinend noch effizienter gemacht: Künftig soll die Anzeige pro Stunde weniger als ein Prozent des Galaxy S7- oder S7 Edge-Akkus verbrauchen. Musiktitel und zusätzliche Informationen zum gerade abgespielten Song ablesen sollen sich nach dem Update ebenfalls anzeigen lassen. Bislang scheint der Rollout nur in US-Gefilden stattzufinden, solle es Euer Galaxy S7 oder S7 Edge erreichen, lasst es uns doch in den Kommentaren wissen.

Unterdessen arbeitet Samsung bereits an Android Nougat für das Galaxy S7, wie ein Eintrag in einer Benchmark-Datenbank andeutet. Ein Release-Termin lässt sich daraus allerdings noch nicht ableiten. Die Arbeiten an der Firmware für das Galaxy S8 sollen ebenfalls schon begonnen haben, trotz des Galaxy Note 7-Debakels plant Samsung angeblich aber keinen vorgezogenen Release.