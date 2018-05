Galaxy S7 und S7 edge: Samsung beginnt mit Verteilung von Android Oreo

Gerade erst machte die Meldung die Runde, Samsung würde Mitte Mai das Galaxy S7 und das S7 edge mit Android Oreo versorgen, da rollt das Update auch schon aus. Erste Nutzer sollen den Download und die Installation bereits starten können.

Samsung selbst hatte auf seiner südkoreanischen Webseite angekündigt, Mitte Mai mit der Verteilung des Updates zu beginnen. Offenbar galt diese Ankündigung aber nicht für alle Märkte: Wie SamMobile berichtet, sollen Nutzer des Galaxy S7 und S7 edge in Großbritannien bereits über das verfügbare Update benachrichtigt werden und dieses herunterladen und installieren können.

Verteilung in Wellen

Wie üblich dürfte Samsung auch das Update auf Android Oreo für das Galaxy S7 und S7 edge in mehreren Wellen verteilen. Nach dem Start in Großbritannien könnten daher schon bald auch erste Nutzer in Deutschland oder anderen Ländern auf das Update zugreifen. Der Download ist dem Bericht nach etwa 1274 Megabyte groß und sollte über eine WLAN-Verbindung heruntergeladen werden. Neben Android 8.0 Oreo und der Benutzeroberfläche Samsung Experience 9.0 ist auch das aktuelle Sicherheitsupdate für April 2018 enthalten.

Dass Samsung keine längere Pause bis zur Verteilung des Updates an Nutzer in weiteren Märkten plant, zeigt auch die Ankündigung der Software-Aktualisierung für Südkorea. Bis zum genannten Release-Termin für Samsungs Heimat vergehen auch lediglich noch zwei Wochen.