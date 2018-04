Galaxy S7 und S7 edge sollen Update auf Android Oreo Mitte Mai erhalten

Google veröffentlichte Android Oreo vor gut acht Monaten. Nutzer von einem Galaxy S7 müssen allerdings bis heute auf das Update warten. Offenbar hat Samsung für einige Regionen nun einen Termin: Die neue Software wird schon bald ausgerollt.

Das Galaxy S7 und S7 edge sollen bis Mitte Mai 2018 mit Android Oreo versorgt werden, kündigt der Konzern laut SamMobile auf seiner koreanischen Seite an. Für welche Regionen diese Aussage gilt, bleibt aber unklar. Die für die Einhaltung von Funk-Standards verantwortliche Wi-Fi Alliance hat die beiden Modelle zumindest schon mit dem neuen Betriebssystem zertifiziert.

Steht der 18. Mai?

Bis Samsung das Update also tatsächlich veröffentlicht, dürfte es entsprechend nur noch eine Frage der Zeit sein. Es scheint, als laufe alles auf den 18. Mai hinaus. Das Datum nannte zuletzt "Güncel Miyiz?". Die türkische Webseite wird von Samsung betrieben, hat die Angaben in der Timeline aber in der Vergangenheit schon öfter angepasst.

Samsung verspricht in der aktuellen Meldung, das bestmögliche zu tun, um die selbst gesteckte Deadline (Mitte Mai) einhalten zu können. Es wird für das Galaxy S7 und S7 edge bereits das zweite ganz große Software-Update. Im Frühjahr 2016 veröffentlichte Samsung die Modelle noch mit Android 6.0 Marsmallow, später gab es den Wechsel auf Android 7.0 Nougat und bald sollen sich Nutzer über das Oreo-Update freuen dürfen. Der Hersteller hat außerdem Aktualisierungen für das Galaxy A5, Galaxy A7 (2017) und das Galaxy Tab S3 in der Pipeline.