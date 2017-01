Galaxy S7: Update auf Android Nougat in Deutschland gestartet

Das Warten hat ein Ende: Für das Galaxy S7 und das S7 Edge rollt das Update auf Android 7.0 Nougat endlich auch in Deutschland aus. Mit der Aktualisierung des Betriebssystems erhalten Besitzer dieser Smartphones einige neue Features und Verbesserungen.

In einer Pressemitteilung hat Samsung den Release der neuen Firmware-Version in Deutschland nach einer mehrwöchigen Testphase bekannt gegeben. Der entsprechende Update-Hinweis sollte bei Eurem Galaxy S7 oder S7 Edge in den nächsten Tagen erscheinen. Wie bei einem Rollout üblich, kann etwas Zeit vergehen, ehe alle Geräte mit der Aktualisierung versorgt sind. Unter Euren Einstellungen könnt Ihr auch manuell überprüfen, ob der Download für Euch bereits zur Verfügung steht.

Schneller, komfortabler, Nougat

Nach dem Update könnt Ihr Eure Passwörter komfortabel mit "Samsung Pass" verwalten. Die App ermöglicht es Euch beispielsweise, den Login auf bestimmten Webseiten in der "Samsung Internet"-App via Fingerabdruck vorzunehmen. Samsung zufolge soll die Aktualisierung auf Android Nougat auch die Geschwindigkeit steigern, mit der Ihr Apps und Updates auf Euer Galaxy S7 oder S7 Edge herunterladen könnt. Kommende Firmware-Aktualisierungen sollen auch von dem Plus an Geschwindigkeit profitieren.

Die gesteigerte Performance soll aber auch Gamern zugutekommen: Das Update auf Android 7.0 Nougat bringe nämlich einen "Leistungsmodus" mit sich, der besonders für Spiele geeignet sein soll. Für Videos gebe es zudem einen "Unterhaltungsmodus" mit verbesserter Bild- und Tonqualität, während der Hochleistungsmodus für die beste Display-Qualität sorgen soll – womöglich aber auch die Akkulaufzeit verringert. Neben diesen Features erhalten Besitzer des Galaxy S7 oder S7 Edge auch viele weitere Neuerungen, die mit Android Nougat Einzug halten. Wir haben für Euch ein paar dieser Features in einem anderen Artikel zusammengefasst.