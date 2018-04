Galaxy S7: Update auf Android Oreo offenbar bereit zur Verteilung

Samsung ist weiter im Update-Fieber: Offenbar steht eine Aktualisierung auf Android Oreo für das Galaxy S7 bevor, nachdem Galaxy Note 8 und Galaxy A5 (2017) diese vor Kurzem ebenfalls erhalten haben. Das berichtet SamMobile und beruft sich dabei auf die Wi-Fi Alliance.

Diese habe nun auch alle gängigen US-Varianten des Galaxy S7 und des Galaxy S7 Edge mit Android 8.0 Oreo zertifiziert – darunter auch die Ausführungen der großen amerikanischen Mobilfunkanbieter. Dies sei ein Zeichen dafür, dass die Arbeiten an Android Oreo wohl größtenteils abgeschlossen sind – und dass ein entsprechendes Update in Kürze erfolgen kann.

Vermuteter Termin stellte sich als falsch heraus

Wann genau Android Oreo für das Galaxy S7 ausrollen wird, sei allerdings nicht vorherzusagen. Laut einer türkischen Webseite des Herstellers hätte es eigentlich bereits so weit sein sollen: Diese kündigte die Aktualisierung für den 13. April 2018 an. Da dieses Datum nun in der Vergangenheit liegt, stimmen die dort angegebenen Update-Termine für andere Samsung-Smartphones wohl auch nicht. Lange dürfte es aber nicht mehr dauern, bis das Galaxy S7 Android Oreo erhält.

Überhaupt zeigte sich Samsung in letzter Zeit sehr update-freudig. Galaxy Note 8 und Galaxy A5 (2017) haben die neue Android-Version inzwischen erhalten. Der Smartwatch Gear Sport spendierte der Hersteller vor Kurzem außerdem ein Update, das das Betriebssystem Tizen aktualisiert und das Sport-Tracking verbessert. Für welche Geräte Android Oreo bereits erschienen ist und noch kommen wird, erfahrt ihr in unserer Übersicht.