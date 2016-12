Galaxy S7-Update belegt: Mit Nougat wird aus TouchWiz Samsung Experience

Der Snapdragon 835 von Qualcomm soll viele Flaggschiff-Smartphones von 2017 antreiben. Ein Benchmark zeigt nun, was den Chipsatz ausmacht.

Snap­dra­gon 835: Chip­satz taucht in ersten Grafik-Bench­marks auf

Nintendo Switch: Rollen­spiel-Hit Dark Souls 3 läuft angeb­lich schon drauf

Prepare to die again: Gerüchten zufolge hat From Software bereits eine Fassung von Dark Souls 3 auf der Nintendo Switch zum Laufen gebracht.