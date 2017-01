Galaxy S7: Video zeigt Neuerungen des Nougat-Updates

Das Galaxy S7 und das Galaxy S7 Edge erhalten mit dem Update auf Android Nougat nicht nur zahlreiche Verbesserungen: Gleich mehrere neue Features halten auf dem Top-Smartphone von 2016 Einzug. Welche das genau sind, fasst in ein kurzes Video auf YouTube zusammen.

Zu den Neuerungen gehört laut SamMobile auch eine Überarbeitung des Akku-Menüs, das nun übersichtlicher und aufgeräumter sein soll. Hier zeigt Euch das Galaxy S7 an, welche Apps wie viel Prozent Eurer Akkukapazität verbrauchen. Zudem sind dort überarbeitete Energiesparoptionen enthalten, die Samsung in "Mittel" und "Maximum" unterteilt hat. Wenn Ihr beispielsweise "Mittel" auswählt, wird die Auflösung von QHD auf Full HD heruntergefahren, die Bildschirmhelligkeit um etwa 10 Prozent reduziert und das Always-On-Display deaktiviert.

Schlafmodus für Apps

Mit der Option "Maximum" läuft das Smartphone sogar nur noch in HD (1280 x 720). In den Anzeigeeinstellungen des Galaxy S7 soll die Auflösung aber auch manuell eingestellt werden können. Auch die Benachrichtigungsleiste vom Galaxy S7 verfügt nach dem Update auf Android Nougat über neue Funktionen: Wenn Ihr hier zum Beispiel auf die Taschenlampe tippt, könnt Ihr die Helligkeit des Lichtes über einen Schieberegler regulieren. Zudem ermöglicht Euch die neue Firmware-Version das Einbinden von Drittanbieter-Apps in die Leiste. Spotify soll etwa einen Button anbieten, der das schnelle Wechseln von "Online" zu "Offline" für die App ermöglicht.

Um den Batterieverbrauch des Vorzeigemodells weiter zu senken, könnt Ihr im Home Menü länger auf das Icon einer App gedrückt halten. Zu den nun angezeigten Optionen zählt auch ein "Sleep Mode". Sobald Ihr diesen aktiviert, bleibt das entsprechende Programm im Hintergrund so lange inaktiv, bis Ihr es öffnet. Neu im Multimedia-Bereich ist auch ein "Video Enhancer", der Bild und Ton auf Kosten der Akkulaufzeit verbessern soll. Der Rollout von Android Nougat für das Galaxy S7 und S7 Edge soll SamMobile zufolge auch in Deutschland vereinzelt begonnen haben. Welche Geräte anderer Hersteller noch mit der Aktualisierung versehen werden, entnehmt Ihr unserer Übersicht zum Thema.