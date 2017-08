Galaxy S8 Active: Outdoor-Variante ist offiziell

Nachdem in den vergangenen Wochen mehrere Leaks darauf hingedeutet haben, ist es nun offiziell: Das Samsung Galaxy S8 Active wird kommen. Wie Samsung in einer Pressemitteilung ankündigt, kann die Outdoor-Version des Samsung-Flaggschiffs zumindest in den USA ab sofort vorbestellt werden. In den Handel gelangt es dort am kommenden Freitag.

Beim Galaxy S8 Active handelt es sich um eine deutlich robuster gebaute Variante des hierzulande seit April 2017 erhältlichen Samsung Galaxy S8. Ein besonders stabiles Gehäuse schützt demnach die Technik im Innern besonders vor Erschütterungen, Wasser und Staub. Außerdem soll eine Struktur auf der Rückseite verhindern, dass das Smartphone seinem Besitzer aus der Hand rutscht. Laut Samsung erfüllt das Gerät den Militärstandard MIL-STD-810G. Dafür musste sich das S8 Active offenbar unter insgesamt 21 verschiedenen Umweltbedingungen bewähren.

Unterschiede bei Display und Akku

Die exakten technischen Spezifikationen hat Samsung bislang noch nicht selbst veröffentlicht, dafür aber der amerikanische Netzbetreiber AT&T, der das Gerät zunächst exklusiv vertreibt. Bekannt ist, dass das S8 Active über ein 5,8 Zoll großes Super-AMOLED-Display verfügt, das in QHD+ auflöst. Das Seitenverhältnis beträgt wie beim Standard-S8 18,5:9. Allerdings ist das Display nicht mehr auf beiden Seiten gebogen – vermutlich wäre dies mit den hohen Stabilitätsanforderungen des Militärstandards nicht vereinbar gewesen. Zum Vergleich: Das "herkömmliche" Galaxy S8 mit abgerundetem Bildschirm gilt laut Stiftung Warentest als äußerst fragil.

Darüber hinaus erhält das Galaxy S8 Active einen großen Akku, der über eine kabellose Ladefunktion verfügt. Die Kapazität des Energiespeichers beträgt 4000 mAh (3000 mAh im Galaxy S8), was für eine Gesprächszeit von bis zu 32 Stunden reichen soll. Im Standby-Betrieb halte das Smartphone bis zu fünf Tage durch.

In den USA stattet Samsung das S8 Active mit einem Qualcomm Snapdragon 835 aus. Falls das Gerät auch bei uns auf den Markt kommen sollte, dürfte darin wohl der Exynos-8895-Chipsatz zum Einsatz kommen. Das Vorgängermodell Galaxy S7 Active erschien nie offiziell in Deutschland. Demnach ist noch unklar, ob die Outdoor-Variante des S8 hierzulande in den Handel kommen wird.