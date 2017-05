Galaxy S8 Active: Samsung bereitet Outdoor-Variante auf Release vor

Schon das Galaxy S7 ist in einer robusteren Active-Variante auf den Markt gekommen

Schon bald könnte das Galaxy S8 Active in den Handel kommen: Offenbar nimmt die spezielle Outdoor-Version des Vorzeigemodells aktuell die letzten Hürden vor dem Release. Viel ist zu dem Gerät jedoch noch nicht bekannt.

Das Galaxy S8 Active soll die Modellnummer SM-G892A erhalten und wurde nun von der Wi-Fi Alliance zertifiziert, wie The Android Soul berichtet. Üblicherweise gehört dieser Schritt zu den letzten Vorgängen, die ein Hersteller vor der Veröffentlichung eines Smartphones vor sich hat. Das Outdoor-Gerät könnte also pünktlich zum Sommerbeginn in den Handel kommen.

Robuster und großer Akku

Sofern Samsung der Active-Serie treu bleibt, wird es sich um ein Gerät handeln, das speziell für Outdoor-Bedingungen und extreme Wetterlagen gedacht ist. Es dürfte beispielsweise deutlich robuster als das herkömmliche Galaxy S8 sein, das als eines der zerbrechlichsten Android-Smartphones gilt. Auch der Akku der Active-Variante könnte über eine deutlich höhere Kapazität als das Standard-Modell verfügen, damit auch etwa bei ganztägigen Ausflügen stets genügend Energie vorhanden ist. Zumindest der Vorgänger Galaxy S7 Active verfügt über einen großen 4000-mAh-Akku.

Zunächst könnte das Galaxy S8 Active exklusiv in den USA über den Mobilfunkanbieter AT&T verkauft werden. Daher ist noch nicht bekannt, wann und ob Ihr das Smartphone auch in Deutschland erwerben könnt. Wie sich diese robuste Outdoor-Variante in puncto Design und Hardware von den anderen S8-Modellen unterscheidet, erfahren wir spätestens dann, wenn Samsung das Gerät offiziell vorstellt.