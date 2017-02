Galaxy S8: Akkus sollen so groß wie beim Galaxy S7 und S7 Edge sein

Doch nicht alles neu beim Galaxy S8? Das kommende Vorzeigemodell soll sich in der normalen und in der Plus-Variante von seinen Vorgängern optisch stark unterscheiden. Auch im Inneren der Smartphones setzt Samsung voraussichtlich auf potentere Hardware. Offenbar aber mit mindestens einer Ausnahme: dem Akku.

Das Galaxy S8 und das größere Modell Galaxy S8 Plus sollen über die gleiche Akkukapazität wie das Galaxy S7 beziehungsweise S7 Edge verfügen, berichtet The Investor. Demnach besitze das S8-Modell mit mutmaßlichem 5,7-Zoll-Display einen Energiespeicher mit 3000 mAh. Das S8 Plus, dessen Bildschirm Gerüchten zufolge 6,2 Zoll in der Diagonale misst, werde über einen 3500-mAh-Akku verfügen.

Gleiche Kapazität, mehr Laufzeit?

Auch das Galaxy S7 besitzt einen Energiespeicher mit 3000 mAh, während der Akku des Galaxy S7 Edge ein Fassungsvermögen von 3600 mAh aufweist. Damit verfüge das Edge-Modell sogar über 100 mAh mehr als das Galaxy S8 Plus. Diese Angaben müssen allerdings nicht unbedingt bedeuten, dass die kommenden Top-Smartphones von Samsung die gleiche oder sogar weniger Laufzeit als ihre Vorgänger aufweisen.

Gerüchten zufolge soll das Galaxy S8 mit dem flotten Snapdragon 835 ausgestattet werden, der im 10-nm-Verfahren hergestellt wird. Der Chipsatz ist nicht nur kleiner als der Snapdragon 820, sondern soll auch den Akkuverbrauch eines Smartphones im Vergleich zu diesem um bis zu 25 Prozent reduzieren. Womöglich steigern zusätzlich auch Optimierungen des Betriebssystems Android die Laufzeit der Top-Smartphones. Gewissheit zur Akkulaufzeit bekommen wir jedoch frühestens, wenn Samsung die erwarteten Flaggschiffe voraussichtlich Ende März 2017 offiziell präsentiert.