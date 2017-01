Das Galaxy S8 könnte über ein Desktop-Dock verfügen

Her damit ! 8

Das Galaxy S8 soll doch einen Kopfhöreranschluss besitzen: Zu dem heiß erwarteten Vorzeigemodell von Samsung sind nun viele weitere Informationen geleakt. Auch ein Feature des Galaxy Note 7 soll an Bord sein, ebenso wie ein Desktop-Dock, der das Smartphone in einen Computer verwandeln könnte.

Angeblich verzichtet Samsung bei dem kommenden Flaggschiff doch nicht auf einen Kopfhöreranschluss, wie The Guardian von einer Quelle erfahren haben will, die lieber anonym bleiben möchte. Älteren Leaks zufolge sollte das Galaxy S8 wie das iPhone 7 ohne 3,5-mm-Klinkeausgang auf den Markt kommen. Erneut heißt es zudem, dass ein fast randloses Display verbaut sei, das beinahe die gesamte Front einnimmt. In der kleineren Ausführung mit dem Codenamen "Dream" soll dieses eine Bildschirmdiagonale von 5 Zoll besitzen, das größere Gerät mit dem Codenamen "Dream 2" besitzt angeblich ein 6-Zoll-Display.

Das Galaxy S8 ist ein Computer

Da auf der Gerätefront nur noch wenig Platz vorhanden sei, soll der Fingerabdrucksensor wie bei vielen Smartphones anderer Hersteller auf die Rückseite des Galaxy S8 wandern. Als zweites biometrisches Sicherheitssystem sei auch der Irisscanner vorhanden, der zuvor beim Galaxy Note 7 zum Einsatz kam. Von einer Dual-Kamera spricht die Quelle nicht, es soll lediglich eine verbesserte Version der "Duo Pixel"-Kamera des Galaxy S7 verbaut werden.

Den Gerüchten zufolge besitzt das Galaxy S8 zudem einen Desktop-Dock, der den Anschluss des Smartphones an einen externen Monitor ermögliche. Mit entsprechender Peripherie soll das Vorzeigemodell wie ein Computer funktionieren. Angezeigt werde auf dem Bildschirm ein "Android-Desktop", auf dem verschiedene Fenster geöffnet werden können. Anfang Januar 2017 hat ein geleakter Ausschnitt einer Präsentation bereits auf ein derartiges Feature hingewiesen, das laut The Guardian als DeX (Desktop Extension) bezeichnet wird.

Auch spricht die Quelle von einem neuen Datum für die Präsentation: Während bisher der 17. April 2017 im Raum stand, soll die Vorstellung des Galaxy S8 erst am 21. April stattfinden – wenige Tage später, als zunächst angenommen. In wenigen Monaten erfahren wir also schon, ob sich diese Informationen zum Galaxy S8 als zuverlässig erweisen. Auf dem Mobile World Congress 2017 im Februar wird das Vorzeigemodell leider nicht zu sehen sein.