Galaxy S8: Angebliches Renderbild von Samsung zeigt Vorder- und Rückseite

Gerade erst ist ein Foto aufgetaucht, auf dem Samsungs neues High-End-Smartphone, das Galaxy S8, wirklich zu sehen sein soll – und schon taucht das erste angebliche Presse-Renderbild auf. Ob es sich dabei wirklich um Material vom Hersteller handelt, darf bezweifelt werden. Selbst wenn es sich um einen Fake handelt, dürfte das echte Gerät dem abgebildeten Modell aber sehr ähneln.

In jedem Fall sieht das vermeintliche Galaxy S8 auf dem Renderbild des Twitter-Nutzers Benjamin Geskin dem Gerät sehr ähnlich, das auf dem Foto von Evan "evleaks" Blass zu sehen ist. Da Leaks aus zuletzt genannter Quelle sich sehr häufig als wahr herausstellen, dürfte eben auch das Rendermodell dem wirklichen Flaggschiff von 2017 ähnlich sehen.

83 Prozent Bildschirm

Dass Benjamin Geskin wirklich bereits ein von Samsung geleaktes Presse-Renderbild des Galaxy S8 veröffentlicht hat, ist übrigens nicht sehr wahrscheinlich. Dagegen sprechen beispielsweise Spuren von Photoshop-Werkzeugen, die ein anderer Twitter-Nutzer in dem Bild entdeckt haben will. Hinzu kommt ganz einfach, dass der Urheber des Leaks sich in der Vergangenheit mehrfach damit rühmte, dass andere seine selbst erstellten Rendermodelle für echt hielten.

Da die Abbildung so oder so aber wohl recht genau wiedergibt, wie das Galaxy S8 aussehen wird, freuen wir uns dennoch. Besonders die gerade Draufsicht auf die Vorderseite des Smartphones macht noch einmal deutlich, wie viel Platz das Display einnimmt. Evan Blass zufolge soll der Bildschirm ganze 83 Prozent der Fläche auf der Front ausmachen. Wir sind gespannt, wie das Riesen-Display im eigentlich kaum veränderten Gehäuse in wirkt, wenn wir es selbst in der Hand halten.