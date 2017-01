Galaxy S8: Bixby-KI soll Objekte und Texte über die Kamera erkennen können

Ein smarter Assistent mit vielen Möglichkeiten: Das Galaxy S8 soll als besonderes Feature die künstliche Intelligenz namens Bixby mitbringen. Neuen Gerüchten zufolge hat der virtuelle Gehilfe Zugriff auf die Kamera des nächsten Vorzeigemodells von Samsung.

Die Kamera-App des Galaxy S8 soll einen speziellen Bixby-Button bieten, über den Ihr dem Assistenten Zugriff auf die Kamera gewährt, berichtet SamMobile. Dadurch wird angeblich ein spezielles Such-Werkzeug aktiviert, das Dinge analysiert, auf die Ihr die Kamera des Smartphones richtet. Die KI könne so zum Beispiel Objekte und Text erkennen. Das Feature erinnere an die Goggles-App von Google, verfüge aber über einen größeren Funktionsumfang. So könnt Ihr offenbar mit Bixbys Hilfe nicht nur herausfinden, wo Ihr ein bestimmtes Objekt kaufen könnt – sondern auch gleich die Transaktion vornehmen.

Release mit Samsung Pay Mini

Erst kürzlich gag es das Gerücht, dass Samsung zusammen mit Bixby auch den Bezahldienst Samsung Pay Mini veröffentlichen will. Der Service soll eng mit dem smarten Assistenten zusammenarbeiten und finanzielle Transaktionen vereinfachen. So könntet Ihr möglicherweise mit einem Galaxy S8 einen Bezahlvorgang per Sprachbefehl einleiten.

Jüngsten Gerüchten zufolge wird Samsung das Galaxy S8 auf dem bald beginnenden MWC 2017 zwar im Gepäck haben, aber nur einer ausgewählten Zuhörerschaft hinter verschlossenen Türen präsentieren. Bis März werden wir uns wohl noch gedulden müssen, bevor der Hersteller sein neues Vorzeigemodell der Öffentlichkeit vorstellt. Alle Gerüchte und Informationen zum Nachfolger des Galaxy S7 hat Jan für Euch in einer ausführlichen Übersicht zusammengefasst.