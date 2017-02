Galaxy S8: Brand in Samsung-Akkufabrik ohne Auswirkung auf Produktion

Auf einem Werksgelände des Akkuherstellers Samsung SDI ist in China ein Feuer ausgebrochen. Die Produktion für kommende Geräte wie das Galaxy S8 soll Samsung zufolge vom Vorfall nicht beeinträchtigt worden sein. Wie Bloomberg berichtet, wurde der Brand mittlerweile gelöscht.

Fotos, die via Twitter und Weibo ins Internet gelangten, zeigen große dunkle Rauchwolken, die vom Samsung-Gelände in den Himmel aufsteigen, wenngleich Samsung selbst nur von einem geringfügigen Brand spricht. Dem Bericht zufolge soll das Feuer aber nicht innerhalb der eigentlichen Produktionsstätte, sondern auf einem Abfalldepot der Fabrik gewütet haben.

Galaxy S8 und Akkuproduktion nicht betroffen

Zwar ist es möglich, dass Samsung SDI in der betroffenen Fabrik in China auch Akkus für das kommende High-End-Smartphone Galaxy S8 herstellt, doch soll die Produktion in der Fabrik vom Feuer nicht in Mitleidenschaft gezogen worden sein. Was den Brand im Entsorgungsbereich der Fertigungsstätte auslöste, ist allerdings nicht bekant.

Nach dem Debakel um die entzündlichen Akkus im später zurückgerufenen Galaxy Note 7 dürfte der Brand auf dem Gelände von Samsung SDI für den Hersteller ein besonders erschreckender Vorfall sein. Samsung ist weiter sehr darum bemüht, das Vertrauen seiner Kunden zurückzugewinnen und hat aus diesem Grund beispielsweise strengere Tests für seine Akkus vorgeschrieben. Deshalb ist es auch nur verständlich, dass Samsung deutlich betont, dass der Brand in einem Bereich des Fabrikgeländes vorgefallen ist, der nichts mit der Herstellung von Akkus für neue Smartphones wie das Galaxy S8 zu tun hat.