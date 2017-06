Galaxy S8: Das bringt die erste US-Preview von Bixby mit

Samsung hält viel von seinem digitalen Assistenten Bixby und will Google Assistant Konkurrenz machen. Für Galaxy S8 und S8 Plus rollte das Unternehmen in den USA nun eine Preview-Version aus, die über eine Sprachunterstützung verfügt. Die Vorschau gibt einen Ausblick darauf, was Nutzer hierzulande erwarten dürfen.

In den USA können Besitzer eines Galaxy S8 und S8 Plus das Betaprogramm Bixby Voice testen, sofern sie sich Mitte Juni 2017 für die Testphase registriert haben, wie The Verge berichtet. Bisher ist die smarte Assistenz offiziell nur auf Koreanisch verfügbar. Der Service wird entweder über langes Drücken der Bixby-Taste an der Seite des Smartphones oder über das Kommando "Hi Bixby" aktiviert.

3.000 Kommandos

Der digitale Butler, der tief mit dem Samsung-System verknüpft ist, kann unter anderem das Wetter vorhersagen, Kontakte öffnen, Systemeinstellungen vornehmen, die Kamera öffnen und ein Selfie schießen sowie Textnachrichten verschicken und Fotos auf Facebook posten. Es heißt, dass es mehr als 3.000 Kommandos gibt. Ihr könnt zudem Google Play Music öffnen und Euren Lieblingssong abspielen lassen. Allerdings: Unter Spotify funktioniert das Feature noch nicht, da die Drittanbieter-App noch nicht entsprechend eng genug mit Bixby Voice verknüpft ist.

The Verge zufolge sei die Beta-Phase spürbar noch am ersten Tag. Zwar klappt die Wettervorhersage, bei der darauffolgenden (einfachen) Frage nach dem Präsidenten, spuckt Bixby aber keine richtige Antwort aus, sondern zeigt noch einmal das Wetter. Infos für Textnachrichten werden ebenfalls nicht richtig aufgenommen. Zudem nimmt sich der Assistent mitunter noch etwas längere Denkpausen. Umso beeindruckender ist, dass Bixby Voice auf Wunsch Systemeinstellungen wie die Bildschirmhelligkeit anpasst oder direkt mit einem Satz tief in Einstellungsebenen von Apps wie Uber vorrücken kann. Interessant: Mit Bixby können Erfahrungspunkte gesammelt werden, mit denen neue Features freischaltbar sind.