Galaxy S8: Diese Features sollen enthalten sein

Das Galaxy S8 ohne traditionellen Home Button könnte so aussehen wie in diesem inoffiziellen Konzept

Konzern auf Shopping-Tour: Insiderberichten zufolge hat Samsung erste Einkäufe für das Galaxy S8 getätigt und Komponenten geordert. Trotz des Galaxy Note 7-Debakels soll das Unternehmen aber keine Pläne hegen, den Release des nächsten Flaggschiffs vorzuverlegen, meldet der Korea Herald.

Während Samsung inzwischen auch Austauschgeräte des Galaxy Note 7 zurückruft und einen weltweiten Verkaufsstopp eingeleitet hat, gehen im Hintergrund die Arbeiten am Galaxy S8 weiter. Anonymen Angaben eines Zulieferers zufolge werde erwartet, dass Samsung auch neue Bauteile bestellt – und offenbar breitgefächerter als zuvor. Es scheint, als wolle man also auch neue Partner und Zulieferer ins Boot holen.

Home Button und Fingerabdrucksensor im Display

Unterdessen kursieren bereits Gerüchte zu den Features des Galaxy S8: So soll das Smartphone keinen traditionellen Home Button mehr besitzen. Stattdessen könnte die Funktion direkt ins Display integriert werden – zusammen mit einem Fingerabdrucksensor. Das klingt schon allein deswegen plausibel, weil beispielsweise Apple kürzlich ein Patent für eine ähnliche Technologie zugesprochen bekam und womöglich sein iPhone 8 damit ausstattet.

Zudem soll das iPhone 8 mit einem AMOLED-Bildschirm ausgestattet sein – mit Samsung als Zulieferer. Das nötige Know-How stünde somit beiden Konkurrenten zur Verfügung. Mit dem Galaxy S8 will man offenbar auch zum iPhone 7 Plus aufschließen: So habe Samsung bereits Komponenten für eine Dual-Kamera geordert. Während bei Apples Phablet LG als Partner fungiert, heißt es zum S8 lediglich, dass ein Drittanbieter die Teile liefere. Erst kürzlich war ein Samsung-Patent für eine Dual-Kamera bekannt geworden.

Wie in den Vorgängern des Galaxy S8 soll das Smartphone wieder je nach Markt und Region mit unterschiedlichen Chips ausgestattet werden. Hierzulande kommt traditionell ein Exynos aus Samsungs eigener Fertigung zum Einsatz. Für die USA wird hingegen ein Snapdragon 830 von Qualcomm erwartet. Beide SoCs sollen im 10-nm-Prozess gefertigt werden, der geringeren Energieverbrauch bei besserer Performance verspricht. Der Exynos 8895 soll mit 3 GHz getaktet sein.