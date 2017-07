Galaxy S8: Dieser Spot demonstriert Bixbys Fähigkeiten im Alltag

So praktisch kann Bixby in der täglichen Nutzung sein: Der smarte Assistent für Galaxy S8 und S8 Plus unterstützt ab sofort auch die englische Sprache – zumindest in den USA. Parallel zum Release hat Samsung ein Video veröffentlicht, in dem die Vorzüge des Features demonstriert werden.

In dem knapp eine Minute langen Spot erfährt ein Mann durch einen Glückskeks, dass sein glücklicher Tag sei. Sofort gibt er Bixby auf seinem Galaxy S8 den Auftrag, eine Bekannte nach einem Date zu fragen. Unterwegs sieht er ein Werbeplakat für Schuhe, die ihm gefallen, und macht ein Foto. Bixby versorgt ihn umgehend mit dem Link zu einem Online-Store, wo er die Schuhe umgehend per Fingertipp kaufen kann.

Warten auf die deutsche Ausgabe

Da es sein Glückstag zu sein scheint, erwirbt der Mann noch einen Lotterieschein und bittet Bixby, ihn auf die Ergebnisse hinzuweisen, wenn er nach Hause kommt. Ob er gewonnen hat oder nicht, wird am Ende des Spots nicht aufgelöst; denn seine Verabredung passt ihn vor der Haustür ab.

Seit April 2017 sind das Galaxy S8 und das Galaxy S8 Plus hierzulande im Handel erhältlich. Schon vor dem Release war bekannt, das Bixby zum Marktstart nicht in vollem Umfang zur Verfügung stehen würde. Zumindest auf Englisch werden Spracheingaben nun also unterstützt. Bleibt zu hoffen, dass es die deutsche Sprachfassung in naher Zukunft auf Samsungs Vorzeigemodell schafft. Was Bixby im Alltag tatsächlich kann, hat ein YouTuber unlängst mit einem Video demonstriert.