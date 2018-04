Galaxy S8 erhält Sicherheitsupdate für April und verbesserte Stabilität

Für das Galaxy S8 und das Galaxy S8 Plus verteilt Samsung nun eine neue Aktualisierung. Diese enthält das Sicherheitsupdate für April 2018 und zusätzliche Verbesserungen. Insgesamt ist die neue Version ein gutes Beispiel dafür, welche Vorteile "Project Treble" mitbringt – denn Samsungs Vorzeigemodelle von 2017 verfügen nicht über dieses Feature.

Der Rollout für das neue Update ist bereits in Deutschland gestartet, wie SamMobile berichtet. Neben dem Sicherheitsupdate für April erhaltet ihr auch Optimierungen für das System selbst. Samsung verspricht eine verbesserte Stabilität für die Kamera sowie für WLAN- und Bluetooth-Verbindungen. Wie üblich kann es etwas dauern, ehe die neue Version auch euer Gerät erreicht hat. Falls ihr nicht auf die entsprechende Update-Benachrichtigung warten wollt, könnt ihr in den Geräteeinstellungen eine manuelle Suche nach neuen Aktualisierungen starten.

Update ohne Project Treble

Wenn ihr die neue Version installieren wollt, müsst ihr mehr als 500 MB an Daten herunterladen. Das Update ist so groß, weil das Galaxy S8 nicht von Project Treble profitiert. Dafür fehlt es dem Smartphone beispielsweise an einer Partition auf dem internen Speicher. Zum Vergleich: Das Galaxy S9 unterstützt Project Treble, das entsprechende Sicherheitsupdate ist nur knapp 60 MB groß.

Durch Project Treble muss ein Hersteller keine Anpassungen an der eigenen Benutzeroberfläche durchführen, wenn nur Änderungen am Kern des Betriebssystems selbst geplant sind. Dadurch können neue Version in der Theorie schneller ausrollen, es fällt eben viel Arbeit für Entwickler weg. Allerdings fällt dieser Vorteil für Nutzer des Galaxy S9 zumindest im April sehr gering aus: Das aktuelle Top-Smartphone von Samsung hat die neue Version mitsamt Sicherheitsupdate nur knapp einen Tag vor dem Galaxy S8 erhalten. Es bleibt abzuwarten, ob das im kommenden Monat ebenfalls so sein wird.