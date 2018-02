Galaxy S8: Erscheint das Oreo-Update erst Ende Februar?

Noch immer warten Nutzer des Galaxy S8 und des Galaxy S8 Plus auf das Android-Oreo-Update. Bislang ist der Rollout aber noch nicht gestartet. Womöglich dauert es sogar noch ein paar Wochen, ehe die Aktualisierung die ersten Nutzer erreicht – zumindest für eine Region soll das gelten.

Im vergangenen Jahr hat Samsung für das Galaxy S7 und das S7 Edge die Aktualisierung auf Android Nougat bereits zwei Wochen nach dem Ende des Beta-Tests für die ersten Nutzer veröffentlicht, Ende Januar war die neue Version in Deutschland verfügbar. Beim Galaxy S8 ist der Test von Android Oreo am 26. Januar 2018 beendet worden, in Kürze soll das Update dennoch nicht kommen: SamMobile zufolge hat der Samsung-Support in Nordafrika einem Kunden verraten, dass die neue Version erst Ende Februar 2018 erscheint.

In Deutschland früher?

Das muss aber nicht zwangsläufig, bedeuten, dass wir auch in Deutschland so lange auf die Aktualisierung warten müssen: Samsung verteilt seine Updates in der Regel nicht in allen Regionen gleichzeitig, sondern gibt sie nach und nach für die Nutzer frei. Es könnte also sein, dass wir Oreo für da Galaxy S8 hierzulande früher als die User in Nordafrika erhalten. Mittlerweile hat Samsung schon die neuen Features vorgestellt, die mit dem Update kommen – ein weiterer Hinweis darauf, dass es nicht mehr lange dauern sollte.

Aus der Quelle geht nicht hervor, wie es um das Update auf Android 8.0 für das Galaxy Note 8 steht. Generell gab es in den letzten Wochen kaum Neuigkeiten über die entsprechende Aktualisierung für dieses Smartphone. Zuletzt hieß es Anfang Januar 2018, dass die ersten Nutzer schon die neue Version erhalten haben. Seitdem ist aber offenbar nicht viel passiert, womöglich hat der Hersteller nur eine Art Test-Verteilung durchgeführt.