Galaxy S8: Geleakte Hülle deutet auf Klinke und USB-C hin

Ein Leak kommt selten allein – das gilt offenbar auch für Vorab-Informationen zu Hüllen für das Galaxy S8: Ein neues Renderbild eines Cases für das Top-Smartphone deutet darauf hin, dass Samsung den Klinkenstecker beibehält und einen USB-C-Anschluss integriert.

Parallel zu dem Leak ist ein Bild aufgetaucht, dass das Galaxy S8 in einer Schutzhülle des Herstellers Ghostek zeigen soll. Allerdings bleibt die Unterseite bei diesem Leak verborgen. Das nun auf Slashleaks veröffentlichte Rendering zeigt jedoch eindeutige Aussparungen für Klinkenstecker und einen USB-C-Anschluss nebst Lautsprecher-Öffnung.

Weitestgehende Übereinstimmung der Hüllen-Leaks

Einige Gemeinsamkeiten weisen die zwei Leaks ebenfalls auf: So befinden sich bei beiden Render-Hüllen drei Buttons auf der gleichen Seite, vermutlich für Lautstärke und Standby. Die Aussparung für die Kamera scheint sich ebenfalls in beiden Fällen am gleichen Ort zu befinden. Der Leak von Slashleaks zeigt jedoch noch ein kleineres Loch darüber, das für Sensoren gedacht sein könnte. Hier ist die angebliche Ghostek-Hülle zwar auch offen, doch weist das darin gezeigte virtuelle Galaxy S8 keine solcher Sensoren auf.

Die Oberseite war beim parallel erfolgten Leak ebenfalls nicht zu sehen. Auch hier ist bei dem Slashleak-Bild ein Loch zu sehen, das wahrscheinlich für den Einschub einer microSD-Karte gedacht ist. Das Bild selbst stammt von einem Nutzer namens MIKKE, der auf dem Portal laut Profil bereits 94 Leaks veröffentlicht hat – wobei er offenbar in 98 Prozent der Fälle richtig lag. Ob das auch bei der Hülle des Galaxy S8 der Fall ist und der Klinkenstecker erhalten bleibt, gibt Samsung vielleicht schon Ende Februar 2017 im Rahmen des MWC bekannt.