Galaxy S8: Gerüchte um große Plus-Version und Event im April

Das Galaxy S8 mit größerem Display und ohne Home Button könnte so wie auf diesem Konzept-Bild aussehen

Das Galaxy S8 soll Gerüchten zufolge 2017 doch nicht wie gewohnt auf dem MWC vorgestellt werden, dafür aber dann in noch größerer Form: Angeblich plant Samsung nämlich auch den Release einer Plus-Version, die sich die Bezeichnung "Phablet" verdienen könnte.

Wie SamMobile berichtet, könnte das Galaxy S8 Plus nämlich ein Smartphone mit einem gigantischen 6-Zoll-Display werden. Dies gehe aus einem Bericht der chinesischen Webseite Naver hervor. Angeblich soll Samsung den Zulieferern bereits mitgeteilt haben, die entsprechenden Bildschirme in dieser Größe zu produzieren. Neben diesem Modell soll allerdings nur eine weitere Variante auf den Markt kommen: Das Galaxy S8 mit einer Bildschirmdiagonale von 5 Zoll. Von einer Edge-Version mit 5,5-Zoll-Display, wie beim Vorgängermodell Galaxy S7 Edge, ist in dem Bericht keine Rede.

Edge ohne Edge

Angeblich besitzen beide Modelle aber auch ohne den Namenszusatz "Edge" ein um die Seiten gebogenes Display, weshalb die entsprechende Bezeichnung wegfalle. Interessenten könnten somit zwischen zwei womöglich technisch identischen Geräten wählen, die sich lediglich in ihrer Größe unterscheiden. Zudem heißt es erneut, dass Samsung beim Galaxy S8 auf einen Home Button und den Kopfhörer-Anschluss verzichten würde. Stattdessen soll das Display mehr Platz auf der Vorderseite des Gehäuses erhalten. Womöglich könnten die Ausmaße des S8 Edge denen des S7 Edge also trotz unterschiedlicher Bildschirmdiagonalen ähneln.

Auch in diesem Bericht werde zudem der April 2017 als Vorstellungstermin des Smartphones genannt. Schon zuvor hieß es, Samsung würde das Galaxy S8 nicht wie in den Vorjahren auf dem MWC in Barcelona präsentieren. Ein Grund für die Terminverlegung könne eine große Werbekampagne sein, um das Vertrauen der Nutzer nach dem Galaxy Note 7-Fiasko zurückzugewinnen. Sollten die Gerüchte stimmen, bleibt zu hoffen, dass Samsung im Februar zumindest einen ersten Teaser zum kommenden Top-Smartphone auf dem Mobile World Congress 2017 bereithält.