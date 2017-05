Galaxy S8: Großes Update soll Bluetooth verbessern und Bugs beheben

Etwa einen Monat nach Release des Galaxy S8 und S8 Plus bügelt Samsung noch einige Falten aus der Firmware der High-End-Smartphones. Wie in den XDA Developers-Foren zu lesen ist, hat der Hersteller aus Südkorea nun ein großes Update veröffentlicht, das eine ganze Reihe an Verbesserungen vornehmen soll.

Mit knapp 614 Megabyte ist die Software-Aktualisierung nicht unbedingt ein Fliegengewicht. Das gilt besonders, weil es sich bei dem Update lediglich um einen Patch mit verschiedenen Verbesserungen handelt und nicht etwa um eine neue Android-Version, die viele neue Features enthält. In den Einstellungen des Galaxy S8 wird auch nach der Installation weiterhin Android 7.0 als installiertes Betriebssystem angezeigt.

Verbesserungen für Bluetooth und microSD-Karten

Wie die Patchnotes verraten, soll das Update unter anderem die Bluetooth-Verbindung des Galaxy S8 und des Galaxy S8 Plus verbessern und stabilisieren. PhoneArena zufolge klagten zuletzt einige Nutzer darüber, dass sich die beiden Premium-Smartphones von Samsung während der Verwendung mit Bluetooth-Lautsprechern zum Teil automatisch neu starteten. Das Problem soll nur dann aufgetreten sein, wenn Nutzer versuchten, die Musikwiedergabe über ihr Smartphone zu steuern.

Das Update soll außerdem die Systemstabilität während der Nutzung von microSD-Karten verbessern. Weitere Veränderungen wie eine Zunahme der Performance sind möglich, werden aber im Changelog nicht ausdrücklich angekündigt. Samsung soll das Update zuerst in den Vereinigten Arabischen Emiraten zum Download angeboten haben. In den nächsten Wochen dürfte die Software nach und nach auch in weiteren Ländern verteilt werden.