Galaxy S8 in drei neuen Farben entdeckt

Ist das Galaxy S8 schon bald in weiteren Farben erhältlich? Offenbar plant Samsung die Veröffentlichung von drei weiteren Varianten seines aktuellen Top-Smartphones. Ob die zusätzlichen Farbausführungen auch in Deutschland erhältlich sein werden, bleibt aber noch offen.

Auf der taiwanischen Webseite von Samsung sind drei neue Farbvarianten des Galaxy S8 aufgetaucht, berichtet Android Headlines. Es handle sich dabei um "Ice Lake Blue", "Smoked Purple Grey" und "Quicksand Gold", wobei für das Galaxy S8 Plus nur die zwei letztgenannten neuen Farben zur Auswahl stehen sollen – neben dem klassischen Schwarz.

Neue Farben für Deutschland?

Das Galaxy S7 und das Galaxy S7 Edge sind hierzulande mittlerweile in weiteren Farben erhältlich. Obwohl zunächst vermutet, gehört Blue Coral aber noch nicht dazu. Da das Top-Smartphone aus dem Jahr 2016 in Deutschland auch in Gold angeboten wird, stehen die Chancen nicht schlecht, dass zumindest diese Farbe für das Galaxy S8 bei uns bald zur Verfügung steht.

Das Galaxy S8 und das Galaxy S8 Plus könnt Ihr in Deutschland zum aktuellen Zeitpunkt in "Midnight Black", "Orchid Grey" und "Arctic Silver" erwerben. In einigen Regionen ist das Gerät auch bereits in Gold erhältlich. Noch ist aber nicht offiziell bekannt, welche der neuen Farben auch in Deutschland verfügbar sein werden. Es ist auch nicht ausgeschlossen, dass die Geräte in "Smoked Purple Grey", "Ice Lake Blue" und "Quicksand Gold" zumindest zeitweise exklusiv in Taiwan angeboten werden.