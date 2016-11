Galaxy S8 in drei Varianten: Modellnummern deuten auf Note 7-Nachfolger hin

Das Galaxy S8 nähert sich mit großen Schritten und dürfte schon in dreieinhalb Monaten vorgestellt werden. Passend dazu häufen sich auch die Gerüchte und Hinweise auf das nächste Flaggschiff-Smartphone von Samsung: Nachdem es gerade erst hieß, dass Samsung an zwei Varianten mit größeren Bildschirmen arbeitet, erklärt Evan "evleaks" Blass via Twitter, dass sogar ein drittes Gerät entwickelt wird.

In seinem Beitrag bestätigt der Leak-Experte zunächst ein Gerücht von September 2016. Damals hieß es, das Galaxy S8 und dessen Edge-Ableger werden die eigentlich erwarteten Modellnummern SM-G940 und SM-G945 überspringen und stattdessen die Bezeichnung SM-G950 und SM-G955 tragen. Die Vorgänger und aktuellen Spitzenmodelle Galaxy S7 und S7 Edge besitzen die Modellnummern SM-G930 und SM-G935. Die spannende Neuigkeit ist aber, dass Blass zufolge noch ein drittes Smartphone mit der Nummer SM-N950 in Arbeit ist.

Womöglich kein "Galaxy Note 8"

Wissenswert ist hier, dass solche Modellnummern mit einem "N" bei Samsung Geräte der Galaxy Note-Reihe auszeichnen. Sollte Evan Blass also wie so häufig Recht haben, dürfte Samsung bereits am Nachfolger des so unrühmlich gescheiterten Galaxy Note 7 arbeiten. Wie das neue Smartphone mit Eingabestift heißen wird, ist allerdings nicht so klar, wie es vielleicht zunächst erscheint.

Nachdem Samsung aufgrund des Akku-Debakels die Produktion des Galaxy Note 7 einstellte, empfahlen einige Analysten über einen neuen Namen für eventuelle Nachfolgemodelle nachzudenken. Ihnen zufolge könnten potenzielle Kunden einem "Galaxy Note 8" skeptisch gegenüberstehen. Es könnte also sein, dass neben einem Galaxy S8 mit 5,7-Zoll-Display und einem Galaxy S8 Plus mit 6,2-Zoll-Bildschirm auch ein Galaxy S8 Pro auf den Markt kommt. Ob Samsung wirklich den Namen ändert und wie dieser lauten könnte, ist aber völlig offen.