Galaxy S8 in Rose Pink erreicht nach Release in Taiwan weitere Länder

Der Release des Galaxy S8 liegt mittlerweile etwa drei Monate zurück und Samsung erweitert die verfügbare Farbpalette langsam um weitere Optionen. Das Modell in "Rose Pink", das zunächst nur in Taiwan zu haben war, soll nun auch in anderen Ländern angeboten werden.

Das Modell in "Rose Pink" erscheint GSMArena zufolge allerdings vorerst in Mexiko, nachdem es im vergangenen Monat für Nutzer in Taiwan vorgestellt wurde. Laut Chongqing Morning News ist ein Release der rosa-pinken Fassung auch in China geplant. Dort soll die offizielle Vorstellung am 12. August 2017 erfolgen.

Warten auf Coral Blue und Rose Pink

Samsung entscheidet abhängig von der Region darüber, welche Farbvarianten von einem Smartphone angeboten werden sollen. In Deutschland ist das derzeitige Flaggschiff-Gerät Galaxy S8 beispielsweise auch nicht in der Farbe Coral Blue erhältlich. Verfügbar sind lediglich die drei Farben: Schwarz, Orchid Grey und Arctic Silver. Auch das Galaxy S7 Edge ist hierzulande nicht in Coral Blue verfügbar, sodass Euch bei Interesse an dieser Farbvariante wohl nur der Import bleibt.

Ob und wann das Galaxy S8 und das S8 Plus in Coral Blue oder Rose Pink auch nach Deutschland kommt, ist derzeit aber ungewiss. Von Samsung gibt es diesbezüglich keine klare Ansage und so bleibt uns nur das Warten übrig. Es ist aber davon auszugehen, dass Samsung das Galaxy S8 auch in Deutschland demnächst in weiteren Farben anbietet. Die Frage ist nur, welche das sein werden.