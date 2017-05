Reparaturdienste freut's: Galaxy S8 ist das zerbrechlichste Smartphone

Auch Reparaturdienste freuen sich offenbar über den Release des Galaxy S8: Das neue Top-Smartphone von Samsung soll sehr zerbrechlich sein. Gerade das neue Display sei ein großer Schwachpunkt. Doch so teuer wie beim Vorgängermodell ist die Bildschirm-Reparatur beim Galaxy S8 und Galaxy S8 Plus offenbar nicht.

Das US-Unternehmen Square Trade hat die Zerbrechlichkeit vom Galaxy S8 und dessen größerer Ausführung getestet. In einem YouTube-Video ist zu sehen, wie das Glasgehäuse des Smartphones bereits nach dem ersten Droptest zerbricht. Auch bei weiteren Tests bricht die Hülle des Premium-Gerätes relativ schnell. Den Testern zufolge sei das S8 das erste Smartphone, das bereits nach den ersten Test-Durchläufen Brüche aufweist. So zerbrechlich war zuvor offenbar noch kein anderes Smartphone.

Erste Anfragen nach 24 Stunden

Die Firma hat dem Gerät daher einen "Zerbrechlichkeits-Score" von 76 verpasst – also eine mittlere bis hohe Wahrscheinlichkeit, dass Euch das Smartphone irgendwann kaputt geht. Das Galaxy S8 Plus hat sogar einen Score von 77 erhalten: Vermutlich ist diese Ausführung aufgrund ihrer Größe etwas stärker gefährdet als das kleinere Modell. Die Bruch-Anfälligkeit, die in Deutschland auch Stiftung Warentest festgestellt hat, soll daran liegen, dass Samsungs gebogenes Infinity-Display direkt an dem Metallgehäuse anliegt.

Das hohe Beschädigungs-Risiko beim Galaxy S8 soll allerdings für Freude bei Smartphone-Reparaturdiensten sorgen: Wie Motherboard berichtet, haben erste auf Reparaturen spezialisierte Shops 24 Stunden nach dem US-Release Anfragen von Nutzern erhalten, deren Bildschirm des S8 oder S8 Plus bereits beschädigt war. Allerdings seien die Ersatzteile für die Screen-Reparatur günstiger als noch beim Vorgängermodell: Der Preis für einen Galaxy-S8-Bildschirm liege bei knapp 200 Dollar – 50 bis 100 Dollar weniger als beim Galaxy S7.