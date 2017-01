Galaxy S8: Jobbeschreibung von Samsung bestätigt Sprachassistent Bixby

Her damit ! 8

Das Galaxy S8 ist Gerüchten zufolge mit einer neuen Sprachassistenz namens Bixby ausgestattet, die statt des Google Assistant auf dem Vorzeigemodell installiert sein soll. Bisher konnte nur gemutmaßt werden, ob die künstliche Intelligenz auf dem Samsung-Smartphone wirklich Einzug hält. Eine Jobbeschreibung liefert nun offenbar die Bestätigung.

Zu finden ist der entsprechende Hinweis auf dem LinkedIn-Profil eines Samsung-Mitarbeiters, der als "Principal Program Manager" für das Unternehmen tätig ist, wie SamMobile berichtet. In seiner Jobbeschreibung steht, er sei an der "kommenden künstlichen Intelligenz für das Galaxy S8" beteiligt. Demnach ist Bixby bei dem Vorzeigemodell aller Voraussicht nach mit an Bord.

Bixby sieht zu

Samsungs künstliche Intelligenz soll sich von seinen Konkurrenten Siri, Cortana und Google Assistant in vielen Punkten unterscheiden und über einige Alleinstellungsmerkmale verfügen: So sei es Bixby auf dem Galaxy S8 etwa möglich, Objekte und Texte über die Kamera des Smartphones zu erkennen. Nutzer könnten dadurch zum Beispiel herausfinden, wo es ein durch die KI erkanntes Produkt zu kaufen gibt.

Es ist nicht ganz auszuschließen, dass es sich bei dem LinkedIn-Profil womöglich um einen Fake handelt. Doch da die Samsung-Sprachassistenz höchstwahrscheinlich kommt, ist es durchaus möglich, dass ein Mitarbeiter seine Jobbeschreibung entsprechend angepasst hat. Erst kürzlich hat der zuverlässige Leak-Experte Evan Blass zudem die Katze aus dem Sack gelassen und viele Informationen sowie ein Foto zum Galaxy S8 veröffentlicht. Auch Bixby wird in seinen Ausführungen zum Top-Smartphone erwähnt.