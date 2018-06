Galaxy S8: Juni-Sicherheitsupdate jetzt in Deutschland verfügbar

Samsung vergisst seine älteren Flaggschiffe nicht: Das Galaxy S8 und Galaxy S8 Plus erhalten in Deutschland aktuell ein Update, das den Sicherheitspatch für Juni 2018 beinhaltet. Die Aktualisierung soll aber nicht nur die Sicherheit verbessern.

Wie aus einem Screenshot auf Caschys Blog hervorgeht, wirkt sich das Update auch positiv auf die Stabilität der Kamera im Galaxy S9 und Galaxy S9 Plus aus. Es handelt sich offenbar um die gleiche Aktualisierung, die in anderen Regionen bereits seit Längerem verfügbar ist. Da sie diverse Sicherheitslücken im Betriebssystem schließt, solltet ihr sie auf jeden Fall herunterladen und installieren.

Darum handelt es sich um ein Pflicht-Update

Neben generellen Android-Schwachstellen werden anscheinend auch fünf potenzielle Angriffspunkte in Samsungs Benutzeroberfläche beseitigt. Von einigen der Sicherheitslücken soll eine "moderate" bis "hohe" Gefahr ausgehen. Mit einem Speicherbedarf von rund 573 MB ist das Update für das Galaxy S8 und Galaxy S8 Plus recht groß. Daher solltet ihr für den Download am besten auf ein WLAN zurückgreifen.

Auch wenn das Juni-Sicherheitsupdate für das Galaxy S8 und Galaxy S8 Plus nun in Deutschland auszurollen scheint, kann es sein, dass ihr euch noch etwas gedulden müsst. Denn Aktualisierungen dieser Art erreichen nie alle vorgesehenen Geräte gleichzeitig. Wenn es so weit ist, sollte euch euer Smartphone aber darüber informieren. Der Download erfolgt dann OTA (over the air).