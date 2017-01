Galaxy S8 könnte externe Bildschirme via USB-C unterstützen

Das Galaxy S8 als Ersatz für Desktop-Computer im Hosentaschenformat? Ein neuer Leak deutet nun darauf hin, dass Samsung die Konnektivität des kommenden Top-Smartphones erweitert hat. Demnach könnte es sogar möglich sein, einen Bildschirm an das Gerät anzuschließen.

Einen entsprechenden Hinweis mitsamt geleaktem Foto will All About Windows Phone von einer ihrer Quellen erhalten haben, die den Namen "Robin" trägt. Das Bild zeigt angeblich eine abfotografierte Präsentation von Samsung und erläutert die Möglichkeiten, die virtuelle Arbeitsfläche des Smartphones zu erweitern. Und so soll das Ganze auch heißen: "Workspace" (Englisch für: "Arbeitsfläche"). Ein Feature, das womöglich mit dem Galaxy S8 eingeführt werden könnte.

Arbeiten wie mit einem Computer

So sei es möglich, einen externen Bildschirm mit dem Galaxy S8 zu verbinden. Dieser soll dann, ähnlich wie bei einem Desktop-System, eine auf Fenstern basierende Benutzeroberfläche bieten, Multitasking inklusive. Es wird vermutet, dass die zweite Anzeige über den USB-C-Anschluss mit dem Smartphone verbunden wird. Diese Methode kommt beispielsweise bei dem neuen MacBook Pro (2016) zum Einsatz. Über eine Bluetooth-Verbindung könnten des Weiteren Maus und Tastatur angeschlossen werden, um auf dem externen Monitor wie an einem PC zu arbeiten.

Für das Android-Betriebssystem existieren bereits viele Office-Programme. Mit einer wie in der Präsentation beschriebenen Anbindung könnte das Galaxy S8 zu einem Desktop-Computer-Ersatz mutieren – womöglich sogar als vollwertige Ablösung in einigen Bereichen. Dafür müsste Samsung mit der neuen Benutzeroberfläche "Samsung Experience" entsprechende Modifikationen an Android Nougat vornehmen, die das Anzeigen von Fenstern wie auf einem Computer ermöglichen, sobald das passende Zubehör angeschlossen wird. Noch handelt es sich hierbei um ein Gerücht, handfeste Informationen könnten wir spätestens zur Präsentation von Samsungs kommenden Top-Smartphone erhalten, das womöglich erst im April 2017 vorgestellt wird.