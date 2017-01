Galaxy S8: Konzept-Bilder vereinen aktuelle Gerüchte zum Top-Smartphone

Neues Konzept zeigt das Galaxy S8 als edles Smartphone mit großem Display: Der Designer Lee Kingway hat sich Gedanken gemacht, wie das neue Vorzeigemodell von Samsung aussehen könnte – und auf Grundlage der jüngsten Gerüchte Render-Bilder des Gerätes entworfen.

Lee Kingway hat sein Galaxy S8-Konzept über seinen Account im Mikro-Blogging-Netzwerk Weibo veröffentlicht. Die Bilder zeigen ein Smartphone, dessen Display mit um die Seiten gebogenen Kanten beinahe die gesamte Frontseite einnimmt. Die Ränder am oberen und unteren Ende sind im Vergleich zu erhältlichen Samsung-Smartphones deutlich kleiner ausgefallen, sodass kein Platz für einen Home Button mehr vorhanden ist. Die Sensoren für den Irisscanner, den das Gerät mutmaßlich mitbringen wird, befinden sich am oberen Ende neben der Selfiekamera.

Bixby-Button und Kopfhöreranschluss

Wie es vor Kurzem geleakte Schutzhüllen nahelegen, befindet sich der Power-Button auch in Kingways-Konzept zum Galaxy S8 auf der gleichen Seite wie die Lautstärketasten. Auf der rechten Seite des Gehäuses verortet der Designer den neuen Button, der mutmaßlich zum Aufrufen des smarten Assistenten Bixby gedacht ist. Am unteren Ende ist ein USB-Port Typ-C zu erkennen, ebenso wie ein 3,5-mm-Klinkenanschluss für Kopfhörer.

Die Hauptkamera des Galaxy S8 soll im Vergleich zum Vorgänger in Form und Position nahezu unverändert sein – auch dieses Gerücht hat Kingway in seinem Konzept berücksichtigt. Neben der Kamera befindet sich eine ovale Fläche, die den Fingerabdrucksensor darstellen könnte. Wie PhoneArena vermutet, waren dem Designer die Gerüchte vielleicht zu abwegig, denen zufolge sich diese Komponente unter dem Display befinden soll. Sicher ist: Kingway hat ein Konzept entworfen, das in vielen Punkten realistisch erscheint – und präsentiert ein edles Smartphone, das mit diesem Design einen würdigen Nachfolger zum Galaxy S7 darstellen würde.