Galaxy S8-Leaks: Samsungs Mobile-Chef redet Mitarbeitern ins Gewissen

Sind die aktuellen Gerüchte zum Galaxy S8 etwa wahr? Koh Dong-jin, der Präsident von Samsungs Smartphone-Sparte, soll laut dem Korea Herald nun die Belegschaft gebeten haben, heikle Informationen vertraulich zu behandeln.

Am 15. Dezember 2016 soll Koh Dong-jin eine E-Mail an die Mitarbeiter verfasst haben, in der er das Thema "vertrauliche Informationen" anspricht. Darin schrieb er: "Ich empfinde es als zutiefst bedauerlich, Berichte über die jüngsten Versuche zu hören, Daten und Prototypen zu leaken." Weiter heißt es, dass Samsung bittere Erfahrungen damit sammeln musste, dass wichtige Daten zu Produkt-Designs und Geschäftsstrategien nach China weitergetragen wurden, wodurch das Unternehmen in der Vergangenheit Schäden erlitten haben soll.

Galaxy S8 soll Note 7-Schlappe wieder wettmachen

Der Aufruf zu erhöhter Vorsicht und mehr Sicherheit im Umgang mit vertraulichen Daten erfolgt parallel zum Aufkommen von immer mehr Gerüchten um das kommende High-End-Smartphone des Herstellers. Zuletzt machten etliche Berichte über das Galaxy S8 die Runde, in denen mögliche neue Features wie der Irisscanner, ein riesiges Display samt virtuellem Homebutton oder eine KI-Assistenz erörtert wurden.

Wie der Korea Herald weiter berichtet, will Samsung mit dem Galaxy S8 ein starkes Comeback auf den Smartphone-Markt feiern und seine Marke wieder reinwaschen. Der Name des Herstellers hat 2016 Schaden genommen, als das Galaxy Note 7 im Herbst wegen Problemen mit dem Akku vom Markt genommen werden musste.