Galaxy S8: Neue Dokumente bestätigen Fingerabdrucksensor auf der Rückseite

Erst vor wenigen Tagen hat der bekannte Leaker Evan Blass ein Bild veröffentlicht, auf dem das Galaxy S8 zu sehen sein soll. Auf dem Foto zeigt sich auch die Rückseite des kommenden Top-Smartphones: Demnach soll der Fingerabdrucksensor auf der Rückseite zu finden sein. Ein weiterer Leak könnte dies nun bestätigen.

Auch auf den nun aufgetauchten Renderbildern befindet sich der Fingerabdruck des Galaxy S8 auf der Rückseite direkt rechts neben der Kamera. Laut SamMobile wurden die Bilder von CNET Korea angefertigt – auf Basis von Informationen eines "Augenzeugen", der das Vorzeigemodell offenbar schon zu Gesicht bekam. Sollte sich der Sensor wirklich an dieser Position befinden, ist die Gefahr unter Umständen recht groß, dass Nutzer beim Entsperren des Gerätes ihren Finger unabsichtlich auf die Kamera legen – und dadurch die Linse verschmieren.

18:9-Display als neuer Trend?

Die Renderbilder auf "Augenzeugenbasis" nennen zudem die Maße des Galaxy S8 – bis auf die zweite Nachkommastelle genau. Demnach soll das Flaggschiff 68,05 mm in der Breite messen und 131,58 mm in der Höhe. Das Galaxy S8 Plus sei mit 73,37 mm in der Breite und 159,53 mm in der Höhe deutlich größer. PhoneArena zufolge lasse sich daraus ableiten, dass der Bildschirm im 18:9-Format daherkommt. Der zusätzliche Platz könnte beispielsweise genutzt werden, um On-Screen-Buttons anzuzeigen. Da die durchaus genauen Angaben von einem "Augenzeugen" stammen sollen, sind die genannten Maße jedoch mit Vorsicht zu genießen.

Neu ist das Bildschirm-Format nicht: Auch das LG G6 soll über ein 18:9-Display verfügen. Dabei handle es sich um ein Seitenverhältnis, in dem auch Netflix seine eigenproduzierten Serien aufnimmt – hier könnte sich offenbar ein neuer Bildschirm-Trend entwickeln. Solche Serien würden sich demnach auf beiden Smartphones im Vollbild betrachtet lassen. Mehr zum Galaxy S8 werden wir vermutlich Ende März 2017 erfahren, wenn Samsung das Gerät aktuellen Gerüchten zufolge der Öffentlichkeit präsentiert.