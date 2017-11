Galaxy S8: Nutzer berichten von Problemen mit der Kamera

Käufer eines Premium-Smartphones gehen in der Regel davon aus, dass ihr Gerät einwandfrei funktioniert. Wie offenbar etliche Besitzer des Samsung Galaxy S8 erfahren, ist das leider nicht immer der Fall. Anscheinend bereitet die Kamera des Geräts etlichen Nutzern Probleme. Samsung hat sich nun dazu geäußert.

Sowohl im offiziellen deutschen als auch im amerikanischen Samsung-Forum beschweren sich immer mehr Nutzer des Galaxy S8 darüber, dass ihr Gerät nicht in der Lage sei, scharfe Bilder zu machen. Bei der Verwendung des Autofokus soll die Kamera zwar versuchen, das Bild scharf zu stellen, daran aber scheitern. Auch der Wechsel in den manuellen Modus soll keine Abhilfe schaffen, sodass Betroffene mit verschwommenen Bildern leben müssen. Ein Samsung-Moderator gab nun Tipps zur Behebung des Problems.

Ein Klaps auf die Rückseite könnte helfen

Wenn ihr betroffen seid, solltet ihr zunächst sicherstellen, dass sich sämtliche Apps auf dem Galaxy S8 auf dem neusten Stand befinden. Dafür solltet ihr sowohl im Google Play Store als auch im Galaxy App Store nach verfügbaren Updates Ausschau halten und diese installieren. Außerdem solltet ihr in den "Einstellungen" überprüfen, ob auf eurem Smartphone die neueste verfügbare Android-Version läuft.

Als nächsten Schritt empfiehlt der Moderator, dem Galaxy S8 einen leichten Klaps auf die Gehäuserückseite zu geben oder das Gerät leicht zu schütteln. Darüber hinaus sollten der Cache sämtlicher Anwendungen und des Smartphones geleert werden. All jenen, die diese Schritte erfolglos vollzogen haben, rät der Moderator dazu, das Galaxy S8 für eine Reparatur an Samsung zu schicken. Nutzer außerhalb der USA sollten sich zuvor an den Kundendienst des Herstellers wenden.