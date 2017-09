Galaxy S8: Pinke Farbvariante demnächst auch in Europa erhltlich

Hierzulande wird das Galaxy S8 nur in drei Farben angeboten, die allesamt eher unauffällig sind. Schon vor Monaten aber hatte sich angedeutet, dass die Auswahl auch bei uns um ein farbenfrohes Exemplar erweitert werden könnte. Wie das niederländische Tech-Portal GalaxyClub berichtet, soll es nun soweit sein.

Ein Händler aus den Niederlanden habe demnach bestätigt, dass das Galaxy S8 bald auch in Europa in Pink zu haben sein wird. Zunächst hatte Samsung das Smartphone nur in Taiwan in dieser Farbe eingeführt. Später folgte der Release in Mexiko – und schon bald soll die Variante mit der offiziellen Bezeichnung "Rose Pink" auch in den Niederlanden angeboten werden.

Deutschland-Release sehr wahrscheinlich

Wie wahrscheinlich es ist, dass Samsung das Galaxy S8 nicht nur in den Niederlanden, sondern auch in Deutschland in Pink anbieten wird, kann von der Vorgehensweise in den vergangenen Jahren abgeleitet werden. Immer etwa ein halbes Jahr nach Verkaufsstart des neuen High-End-Smartphones schob Samsung eine weitere Farbvariante nach – und in diesem Jahr wird es offenbar das Modell in "Rose Pink" sein.

Ob nach dieser Ausführung noch weitere Varianten des Galaxy S8 und S8 Plus zu erwarten sind, ist ungewiss. Sollte Samsung den Nachfolger des Premium-Modells von 2017 jedoch wirklich schon im Januar 2018 vorstellen, fiele die Chance dafür wohl geringer aus.