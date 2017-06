Galaxy S8 Plus Duos mit Dual-SIM-Funktion ist ab sofort erhältlich

Das Galaxy S8 Plus Duos ist nun verfügbar: Wie Samsung in einer Pressemitteilung bekannt gibt, könnt Ihr die Dual-SIM-Version des aktuellen Vorzeigemodells nun erwerben. Das Gerät ist exklusiv im Online-Shop des südkoreanischen Unternehmens erhältlich.

Mit dem Slogan "Zwei Welten. Ein Smartphone." bewirbt Samsung das Galaxy S8 Plus Duos. Dabei steht der naheliegende Nutzen der Dual-SIM-Funktion im Vordergrund: So könnt Ihr mit zwei SIM-Karten in einem Gerät zum Beispiel eine berufliche und eine private Nummer parallel verwenden, was Samsung unter dem Begriff "volle Flexibilität" zusammenfasst. Die Dual-SIM-Version des Galaxy S8 Plus ist wie die Single-SIM-Version zum Preis von 899 Euro erhältlich. Als Farbvarianten stehen Grau und Schwarz zur Verfügung – auf "Rose Pink" müsst Ihr hierzulande verzichten.

microSD- statt zweiter SIM-Karte möglich

Käufer des Galaxy S8 Plus Duos erhalten derzeit die induktive Ladestation EP-PG950 gratis dazu, die sonst für 79,90 Euro erhältlich ist. Dieses Angebot gilt bis zum 15. Juli 2017. Praktisch: Statt einer zweiten SIM-Karte könnt Ihr den freien Slot auch verwenden, um den Speicher des Smartphones via microSD-Karte zu erweitern.

Die übrige Ausstattung des Galaxy S8 Plus Duos entspricht der normalen Ausführung: So verfügt das Smartphone beispielsweise über ein 6,2-Zoll-Display mit der Auflösung von 2960 x 1440 Pixeln (QHD+). Dazu kommen der Exynos 8895 als Antrieb, 4 GB RAM und eine Hauptkamera mit der Auflösung von 12 MP. Der Akku hat die Kapazität von 3500 mAh, als Betriebssystem ist Android 7.0 Nougat vorinstalliert.