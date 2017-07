Galaxy S8 Plus soll Spiele-Entwicklern mehr Geld bringen als iPhone 7 Plus

Das Galaxy S8 Plus bringt offenbar nicht nur Samsung Geld ein

In dieser Statistik lässt das Samsung Galaxy S8 Plus Apples iPhone 7 Plus klar hinter sich: Wie Softpedia berichtet, ergeben Daten des Marktforschungsunternehmens DeltaDNA, dass Samsungs derzeitiges High-End-Phablet den höchsten Umsatz pro Nutzer im Bereich von Spiele-Apps generiert. Bislang soll Apple hier noch dominiert haben.

"Es mag zehn Jahre gedauert haben, bis jemand ein Smartphone entwickelt hat, dass das iPhone im Spielebereich herausfordern kann. Unsere Studie zeigt, dass Gamer sicher fühlen, dass das neueste Samsung Galaxy und das Google Pixel nicht weit zurückliegen", sagte der DeltaDNA CEO Mark Robinson. Was den Gesamtumsatz betrifft, liegt Apples iPhone aufgrund der immensen Verbreitung wohl weiterhin auf dem ersten Platz. Mit 0,54 Dollar generiert das Galaxy S8 Plus aber weit mehr Umsatz pro Tag und Nutzer als das iPhone 7 Plus mit 0,36 Dollar.

Android-Gamer mögen große Displays

Auch das Google Pixel XL liegt der Statistik zufolge mit einem durchschnittlichen Tagesumsatz pro Nutzer von 0,32 Dollar nicht weit hinter dem iPhone 7 Plus und dem iPhone 7, das ebenfalls auf 0,36 Dollar kommt. Die etwas kleineren Modelle von Samsung und Google, das Galaxy S8 und das Pixel liegen mit jeweils 0,21 Dollar klar dahinter.

Zumindest was Android betrifft, sieht es also so aus, dass Nutzer von Phablets klar mehr Geld für Spiele-Apps ausgeben als solche, die auf etwas kompaktere Modelle setzen. Wir dürfen gespannt sein, wie sich die Zahlen entwickeln, wenn Apples iPhone 8 auf den Markt kommt. Dem Jubiläumsmodell wird ein Full-Front-Display mit einer Diagonale von 5,8 Zoll zugeschrieben.