Galaxy S8 Plus und iPhone 7 Plus im Größenvergleich mit Maßangaben

Der Bildschirm des Galaxy S8 soll größer sein als der des Galaxy Note 7, doch wie groß ist das Smartphone selbst? Der Leak-Spezialist Steve Hemmerstoffer alias OnLeaks hat nun via Twitter einen Vergleich mittels Konstruktionszeichnungen verschiedener Geräte veröffentlicht. Neben dem S8 und dem iPhone 7 sind auch deren größere Plus-Ausführungen zu sehen.

Wer von einem Smartphone mit einem 6,2-Zoll-Display hört, der fragt nicht selten zurück, wie er das in seine Hosentasche bekommen soll. Das Galaxy S8 Plus besitzt mutmaßlich solch einen gigantischen Bildschirm, doch wird das Phablet dabei offenbar gar nicht so groß. Auch Hemmerstoffer zufolge sollen die Abmessungen des Plus-Modells denen des iPhone 7 Plus ähneln – und diese zum Teil sogar klar unterbieten.

Deutlicher Unterschied beim S8

Demnach besitze das Galaxy S8 Plus nämlich ein Gehäuse, das weniger als einen Millimeter länger, aber dafür fast vier Millimeter schmaler ist. Obwohl das iPhone 7 Plus "nur" ein 5,5-Zoll-Display besitzt, soll es also offenbar ein Stück größer sein als das neue Premium-Phablet von Samsung. Bei den kleineren Geräten, dem Galaxy S8 und dem einfachen iPhone 7, sieht es hingegen etwas anders aus. Das iPhone 7 besitzt zwar einen in der Diagonale etwa 1 Zoll kleineren Bildschirm, doch ist es insgesamt auch etwas kompakter: Mit 138,3 Millimetern Länge ist es über einen Zentimeter kürzer und auch in der Breite misst das Apple-Modell knapp einen Millimeter weniger.

Angesichts der wachsenden Display-Größen bleibt natürlich zu hoffen, dass Samsung den damit steigenden Energiehunger des Galaxy S8 Plus und des Galaxy S8 unter Kontrolle behält. Inwiefern auch Apple bei seiner nächsten Smartphone-Generation die Größe des Bildschirms verändern wird, ist aktuell noch nicht eindeutig zu sagen. Gerüchten zufolge soll Apple allerdings auf ein 5,8-Zoll-OLED-Display setzen, womit der Bildschirm etwa so groß wäre wie der im Galaxy S8.