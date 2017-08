Galaxy S8: Samsung aktiviert weltweit Bixby-Sprachsteuerung

Die Hinweise hatten sich in den letzten Tagen bereits verdichtet und nun ist es soweit: Samsung hat seiner KI-Assistenz auf dem Galaxy S8 in Deutschland digitale Ohren verpasst. Bixby sollte nun also Euren Befehlen gehorchen – sofern Ihr die richtige Sprache sprecht.

Deutsch kann Bixby auf dem Galaxy S8 nämlich leider noch nicht, dafür muss die KI-Assistenz offenbar noch etwas dazulernen. In Deutschland hat Samsung vorerst lediglich die Sprachsteuerung mittels US-Englisch aktiviert. Hiesige Nutzer sind dabei nicht die einzigen, die zurzeit noch auf eine andere Sprache ausweichen müssen, sofern sie mit Bixby kommunizieren möchten.

Release in über 200 Ländern

Bisher funktionierte die Sprachsteuerung von Bixby nur auf Galaxy S8-Exemplaren in Samsungs Heimat Südkorea sowie in den USA. Nach der globalen Aktivierung des Features in englischer Sprache sollen nun Nutzer in über 200 Ländern mit der KI-Assistenz kommunizieren können. Das dürfte nicht nur einige Besitzer des aktuellen Spitzenmodells von Samsung besänftigen, sondern vielleicht auch diejenigen etwas beruhigen, die sich das kommende Galaxy Note 8 zulegen möchten.

Natürlich ist es weiterhin schade, dass Samsung seiner KI-Assistenz noch nicht Deutsch beigebracht hat, doch gibt es weiter Hoffnung, dass der Hersteller diesen Schritt noch bis Ende des Jahres nachholen wird. Immerhin kann Samsung dank des globalen Rollouts auf Englisch in Kürze wohl auf weit mehr Daten zurückgreifen und seinen Dienst schneller trainieren.