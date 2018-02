Galaxy S8: Samsung hat offenbar Probleme mit dem Oreo-Update

Das war ein kurzes Vergnügen: Samsung hat das Update auf Android 8.0 Oreo für das Galaxy S8 und das S8 Plus nach wenigen Tagen wieder zurückgezogen. Mutmaßlich wird an einer neuen Version gearbeitet, die in naher Zukunft erscheinen soll.

Die besagte Firmware für Galaxy S8 und S8 Plus trägt die Kennziffern G950- und G955-FXXU1CRAP, wie SamMobile berichtet. Sie steht aktuell nicht mehr auf den Servern von Samsung zum Download zur Verfügung. Einer ungenannten Quelle zufolge soll Samsung eine neue Version entwickeln und diese bald veröffentlichen. Da das Unternehmen sich selbst bislang nicht offiziell zu dem angehaltenen Rollout geäußert hat, kann nur gemutmaßt werden, wann das Update erneut erscheint.

Ursache bisher unbekannt

Ebenfalls ist unklar, was zu dem Stopp geführt hat. Wer das Update bereits auf seinem Galaxy S8 oder S8 Plus installiert hat, soll aber keinen negativen Effekt bemerken. Wenn ihr also betroffen seid, könnt ihr SamMobile zufolge Android 8.0 Oreo ohne Bedenken weiter auf euren Smartphone verwenden.

Erst kürzlich hat Samsung Android 8.0 Oreo für das Galaxy S8 zur Verfügung gestellt: Seit dem 8. Februar 2018 stand die Aktualisierung bis heute zur Verfügung – unter anderem in Deutschland, Belgien, Norwegen, Frankreich und der Türkei. Wenn ihr noch auf das Update wartet und ein anderes Smartphone besitzt, könnt ihr in unserer Übersicht nachsehen, wann es voraussichtlich erscheinen wird.