Galaxy S8: Samsung könnte Release wegen Note 7-Pleite vorziehen

Angeblich hat die Galaxy Note 7-Rückrufaktion auch gute Seiten – zumindest wenn Ihr auf das Galaxy S8 wartet. Durch das Debakel rund um die explodierenden Phablet-Akkus könnte es nämlich sein, dass Samsung den Release des Galaxy S7-Nachfolgers vorzieht. Zumindest gehen Analysten laut Korea Herald davon aus.

Keine zwei Wochen nach dem offiziellen Release von Galaxy Note 7 kam es zu einer Rückrufaktion wegen fehlerhafter Akkus, die überhitzen, Feuer fangen oder sogar explodieren können. Es ist laut den Analysten davon auszugehen, das in mehreren wichtigen Absatzmärkten wie in den USA nicht vor Oktober mit einem erneuten Verkauf des Phablets zu rechnen ist, was zusätzlich zu den Kosten der Rückrufaktion einen hohen Verlust für das Unternehmen bedeuten könnte. Und hier kommt das Galaxy S8 ins Spiel.

Galaxy S8 könnte Kunden überzeugen

Das Vertrauen einiger Kunden hat Samsung durch die explodierenden Akkus vermutlich verloren. Auch ist mittlerweile ein Fall bekannt, bei dem sogar ein Galaxy S7 explodiert sein soll. Während das Galaxy Note 7 nun also mehr oder weniger gebrandmarkt ist, liegt es an einem neuen Gerät, das Vertrauen wiederherzustellen. So könnte es durchaus sein, dass Samsung hier auf das Galaxy S8 als Nachfolger der erfolgreichen Modelle S7 und S7 Edge setzt. Gerüchten zufolge könnte der koreanische Hersteller das Gerät exklusiv in einer Edge-Variante herausbringen.

Konkrete Vorhersagen zum möglichen Release-Zeitraum des neuen Smartphone-Flaggschiffes machen die Analysten aber nicht. Normalerweise stellt Samsung die neuen Geräte der S-Reihe Ende Februar Im Rahmen des "Mobile World Congress" vor. Ein früherer Release ist natürlich auch erst dann möglich, wenn alle Einzelteile in ausreichender Menge verfügbar sind. Ob beispielsweise der vermutete Snapdragon 830-Chipsatz schon einen Monat früher einsatzbereit sein wird, ist aktuell wohl noch nicht absehbar.