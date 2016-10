Galaxy S8: Samsung-Mitarbeiter deutet randloses Display an

Randlose Displays bei Smartphones sind die Zukunft: Das scheint bald auch auf das Galaxy S8 zuzutreffen, nachdem Xiaomi mit dem Mi Mix erst vor Kurzem ein Phablet mit schmalem Rahmen vorgestellt hat. Ein Samsung-Entwickler wollte zwar noch nichts bestätigen, sein Unternehmen arbeite aber mit Hochdruck an einer Lösung.

Das will der Korea Herald von dem Senior-Ingenieur Won-sang Park im Rahmen einer Ausstellung erfahren haben. Demnach forsche Samsung an einem Display, dessen Screen über 90 Prozent der Front einnehme. Zum Vergleich: Beim eingangs erwähnten Xiaomi Mi Mix liegt das Verhältnis zwischen Display und Vorderseite bei 91,3 Prozent. Park habe aber angemerkt, dass Samsung in den nächsten Jahren ein Smartphone herausbringen könnte, dessen Display 99 Prozent der Vorderseite einnimmt.

Noch nicht ganz rahmenlos

Laut Korea Herald liegt der Durchschnittswert von Smartphone-Modellen aller Hersteller derzeit bei 80 Prozent. In einer Präsentation zeigte der Samsung-Experte zudem Konzepte eines modifiziertes Galaxy S7 Edge – ohne Home Button, dafür aber mit erweitertem Screen. Fingerabdrucksensor und Co. würde größtenteils unter dem Display Platz finden. Ob das Konzept aber jemals in die Tat umgesetzt und in den Handel kommen wird, ließ Park offen.

Sollte Samsung das Verhältnis von Bildschirm zu Rahmen weiter verbessern, würden derartige Paneele wohl zunächst dem neuen Flaggschiff vorbehalten bleiben, also frühestens dem Galaxy S8. Ein hochrangiger Samsung-Mitarbeiter hat dem künftigen Top-Modell unterdessen schon ein "gekonntes Design und eine verbesserte Kamera" bescheinigt. Die offizielle Vorstellung des Geräts soll einem Leak zufolge am 26. Februar 2017 im Rahmen des MWC erfolgen.